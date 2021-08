Gifhorn: Unbekannte zerstören Plakate von Junger Union und CDU

Landkreis Gifhorn

Der Kreisvorsitzende der Jungen Union Gifhorn Manuel Marrone ist verärgert: „Seitdem unsere Wahlplakate hängen, sind bereits etliche unserer Plakate Vandalismus und mutwilliger Zerstörung zum Opfer gefallen.“ Der Kreisverband hat Anzeige bei der Polizei gestellt, der Staatsschutz hat Ermittlungen aufgenommen.

Begonnen hat die Zerstörungswelle bereits Anfang August am Bahnhof in Meinersen. Dort haben Unbekannte das Großplakat der CDU-Politikerin Laura Hoyer zerstört. Außerdem sind in diesem Zusammenhang diverse Laternenplakate von Laura Hoyer, Joachim Probst und Landrat Andreas Ebel verunstaltet worden.

Für den Vorsitzenden sieht das nach einer bewussten politischen Aktion aus

Auch in Gifhorn wurden eine Reihe von Bauzaunplakaten entweder verunstaltet, gestohlen oder zerstört. Für den Vorsitzenden Marrone erweckt diese Häufung von Zerstörungsakten den Eindruck einer bewussten politischen Aktion. „Wir haben viel Arbeit, Zeit und eigenes Geld in diese Kampagne investiert.

Die Zerstörung und Beschädigung der Wahlplakate der politischen Wettbewerber gehört einfach nicht zum guten Ton in der Politik und ist obendrein noch strafbar”, erklärt Manuel Marrone. „Hier offenbart sich ein zweifelhaftes Demokratieverständnis“, fügt der stellvertretende Vorsitzende Wilken Rummel hinzu.

Für sachdienliche Hinweise gibt es eine Belohnung

Nur weil einen die Inhalte oder Kandidaten anderer Parteien nicht ansprechen, sei das noch kein Freibrief, diese am gleichberechtigten politischen Wettbewerb zu hindern, so Rummel. Hinweise zur Ergreifung der Täter werden unter der E-Mail info@ju-gifhorn.de entgegengenommen. Für Hinweise, die zur Fahndung des Täters führen, verspricht die JU eine Belohnung von bis zu 500 Euro.

