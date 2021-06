Gifhorn

Mindestens neun Autos wurden am Donnerstagmittag von Unbekannten mit einem scharfkantigen Gegenstand zerkratzt, alle Wagen standen an der Moltkestraße in Gifhorn. Wie die Polizei mitteilt, war vermutlich eine Unbekannte oder ein Unbekannter an der Moltkestraße in Richtung Fritz-Reuter-Straße unterwegs und zerkratzte die Seiten der am rechten Fahrbahnrand abgestellten Autos. DerTatzeitraum liegt zwischen 12 und 13 Uhr. An jedem Fahrzeug entstandein Schaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

Von der AZ-Redaktion