Unbekannte schlagen mehrere Scheiben ein

Gifhorn

Rund um Gasanstalt und Laubberg kam es in der Nacht von Donnerstag, 5. März, zu Freitag, 6. März, zu mehreren Sachbeschädigungen, wie die Polizei jetzt mitteilt. An der Gasanstalt wurde der Briefkasten eines Bewohners eines Mehrparteienhauses so beschädigt, dass dieser nun nicht mehr genutzt werden kann. Am Laubberg wurde gegen 3 Uhr ein Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses eingeworfen – es handelte sich um das Wohnzimmerfenster. Der oder die Täter nutzten dafür einen Stein, den sie im Garten des Hauses gefunden hatten. Ein paar Gehminuten entfernt, in dem Ladengeschäft an der Braunschweiger Straße 19, beschädigten die Unbekannten ebenfalls mit Hilfe eines Steins eine Scheibe. Die Polizei schließt nicht aus, dass alle Taten miteinander zusammenhängen. Wer in der besagten Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, den oder die Täter bei der Tat beobachtet oder gehört hat, wie sich jemand über diese Taten unterhalten hat, oder sogar weiß, wer diese Taten begangen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. (0 53 71) 98 00 oder (0 53 71) 98 03 24 entgegen genommen.

Von der AZ-Redaktion