Gifhorn

Aus einer zum Tatzeitpunkt unverschlossenen Baustelle der IAV an der Rockwellstraße in Gifhorn entwendeten bislang Unbekannte am Donnerstagnachmittag zwei Akku-Bohrschrauber der Marken Bosch beziehungsweise Festool. Der Gesamtwert beider Maschinen zusammen beträgt etwa 600 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Gifhorn unter Tel. (05371) 98 00 in Verbindung zu setzen.

Von der AZ-Redaktion