Unbekannte klauen Maklerverkaufsschild

Gifhorn

Im Bereich des Waldstückes hinter dem Waldsee in Gifhorn wurde zwischen dem 8. und dem 17. Februar ein Maklerverkaufsschild von bisher unbekannten Tätern geklaut, wie die Polizei am Dienstag meldete. Das Grundstück schließt direkt an den vom Eyßelheideweg abgehenden Hagebuttenweg an. Um dieses Grundstück herum führt ein stark frequentierter Feldweg, der überwiegend von Spaziergängern und Hundebesitzern genutzt wird. Das Schild war an einer dortigen Gabelung an einem Baum angebracht, etwa 100 mal 60 Zentimeter groß, aus Metall und zweifarbig. Es ist im oberen Teil weiß und im unteren grün und mit dem Schriftzug „Grundstück zu verkaufen“ versehen. Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben oder hat verdächtige Personen in diesem Bereich wahrgenommen, fragt die Polizei und bittet um Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von OTS