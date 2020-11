Gifhorn

Die Schranke im Parkhaus in der Hindenburgstraße am Samstag oben lassen und mit Umsonst-Parken für eine volle Fußgängerzone sorgen: So hatte es sich die Politik vorgestellt. Aus Sicht der Gifhorner Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft (PSG) ist dieser erhoffte Effekt jedoch ausgeblieben.

„Auf die Erhebung von Parkgebühren auf gebührenpflichtigen städtischen Parkflächen/Parkplätzen an den Samstagen im Oktober, November und Dezember 2020 wird verzichtet. Dieselbe Regelung soll auch für das Parkhaus in der Hindenburgstraße sowie für den Parkplatz Schottische Mühle getroffen werden“: So lautete der Antrag der Ratsmehrheit aus CDU und Grünen, der Ende September im Verkehrsausschuss eine Mehrheit fand. Am 5. Oktober gab’s dann im Rat grünes Licht für den Vorstoß.

PSG-Chef zieht ein eher ernüchterndes Fazit

„Der 10. Oktober war der erste Samstag, an dem wir die Zufahrtsschranke zum Parkhaus in der Hindenburgstraße oben gelassen haben“, berichtet André Jendro, Geschäftsführer der Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft Gifhorn (PSG). Drei weitere Umsonst-Park-Samstag seien danach gefolgt – und der PSG-Chef zieht ein eher ernüchterndes Fazit.

„Es war sicherlich eine gut gemeinte Idee, doch der Effekt ist ausgeblieben“, steht für André Jendro nach einem Blick auf die Zahlen fest. Durch das Umsonst-Parken am Samstag habe es im Parkhaus an der Hindenburgstraße keine Veränderungen bei den Ein- und Ausfahrten beziehungsweise bei der Belegung der Parkplätze gegeben. Insgesamt stehen im Parkhaus an der Hindenburgstraße 268 Stellplätze zur Verfügung – 25 davon werden samstags von Dauerparkern genutzt.

Das Kostenlos-Angebot hat an den Zahlen nichts verändert

„Wir haben samstags durchschnittlich 200 bis 250 Parker – daran hat sich auch durch das Kostenlos-Angebot nichts geändert“, erklärt der PSG-Chef. 60 Prozent dieser Parker blieben bis zu einer Stunde, 30 Prozent bis zu zwei Stunden und nur zehn Prozent stellten ihren Wagen dort länger als zwei Stunden ab.

„Wer an einem Samstag mit einem Auto zum Einkaufen in die Innenstadt kommt und keinen Parkautomaten füttern möchte, konnte dieses schon vor dem Ratsbeschluss tun“, so Jendro. Die Nutzung des Parkplatzes an der Schottischen Mühle sei am Samstag schon seit Langem gebührenfrei. Von hier ist es nur ein Katzensprung in Gifhorns Fußgängerzone und zum Wochenmarkt.

Keine Verlängerung über den Dezember hinaus

Die Umsonst-Parken-Maßnahme über den Dezember hinaus verlängern: Jendro ist dagegen. „Der Effekt ist ausgeblieben und uns gehen Einnahmen verloren“, verweist der PSG-Chef darauf, dass am „Umsonst-Samstag“ im PSG-Parkhaus auch der Einsatz von Personal notwendig ist. Schließlich müsse das Parkhaus morgens geöffnet und abends wieder zugesperrt werden. „Darum ist es fraglich, ob dieses Angebot überhaupt einen Sinn macht.“

Wochentags wird das Parken in Gifhorn zukünftig teurer. Die vom Rat bereits beschlossene Erhöhung der Parkgebühren – für eine Stunde Parkzeit zukünftig einen Euro statt 50 Cent zahlen – greift noch in diesem Monat. „Wir setzen die politische Entscheidung zum 16. November um“, kündigt Jendro an. Die Automaten würden einen Tag zuvor umgerüstet und auf den neuen Tarif eingestellt.

