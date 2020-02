Leichte Einschränkungen an der TÜV-Station

Gifhorn

Die Umbauarbeiten an der Gifhorner TÜV-Station werden fortgesetzt. Ziel ist es, Prüfbedingungen zu verbessern und den Kunden kurzfristigere Termine und kürzere Wartezeiten zu ermöglichen. Bis dahin kann es ab sofort zu leichten Behinderungen des Prüfbetriebes kommen.

Bis Ende Februar sollen die Umbauarbeiten beim TÜV Im Heidland 39a abgeschlossen sein. „Wir versuchen, unseren Kunden trotz der Arbeiten einen möglichst reibungslosen Service zu bieten, bitten aber um Verständnis, wenn es zu leichten Einschränkungen kommen sollte“, sagt Mike Igney, Leiter der Station. So bleibt die Prüfanlage am Samstag, 15. Februar, aufgrund von Betonarbeiten geschlossen. Wegen der jährlichen Betriebsversammlung öffnen sich die Tore am Freitag, 28., und Samstag, 29. Februar, ebenfalls nicht. „Wir freuen uns, unseren Kunden nach Abschluss der Arbeiten optimierte Abläufe und dadurch kürzere Wartezeiten ermöglichen zu können“, so Igney. Auch die Terminvergabe für Hauptuntersuchungen und Änderungsabnahmen wird dann kurzfristiger möglich sein.

Ab Montag, 2. März, gelten dann wieder die Sommeröffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr (Mittagspause 12.15 bis 12.45 Uhr) und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Von der Redaktion