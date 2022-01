Gifhorn: Trotz leicht gestiegener Arbeitslosenquote eine positive Bilanz

Landkreis Gifhorn

Obwohl die Arbeitslosigkeit im Landkreis Gifhorn im Dezember leicht gestiegen ist, meldet die Agentur für Arbeit Helmstedt wieder nahezu das gleiche Niveau an Arbeitslosenzahlen wie vor der Pandemie. Deutlich werden die Auswirkungen der Krise in den Beschäftigtenzahlen vom 30. Juni vorigen Jahres: Insgesamt gab es im Agenturbezirk, zu dem außer dem Landkreis Gifhorn auch die Stadt Wolfsburg und der Landkreis Helmstedt liegt, zu dem Zeitpunkt etwa 900 Beschäftigte weniger als ein Jahr davor.

„Hier wird besonders deutlich, dass Wolfsburg am stärksten von der Krise betroffen ist“, zeigt Agentur-Leiter Ulf Steinmann auf. „Denn während die Beschäftigung in den beiden Landkreisen Helmstedt und Gifhorn im Vergleich zum Vorjahr wieder anstieg, sank sie in Wolfsburg deutlich um rund 1 900 Personen.“ Was nichts daran ändere, dass die Zeichen derzeit insgesamt gut stünden. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften steigt im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr“, so Steinmann. „Das lässt uns trotz bestehender Schwierigkeiten und Engpässe optimistisch auf das Jahr 2022 blicken.“ Im Landkreis Gifhorn war die Zahl der Beschäftigten zum Stichtag 30. Juni um 616 Menschen oder 1,4 Prozent angestiegen im Vergleich zum Juni 2020.

Die Arbeitslosenquote steigt im Dezember leicht an

Im Landkreis Gifhorn waren im Dezember 3 771 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind elf beziehungsweise 0,3 Prozent mehr als im November und 383 beziehungsweise 9,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent – ein Minus von 0,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. 712 Personen haben sich im Dezember neu oder erneut arbeitslos gemeldet, 57 mehr als im Dezember 2020. Gleichzeitig beendeten 695 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 30 weniger als im Vorjahr. In der Jahresbilanz tauchen 8 355 Arbeitslosmeldungen auf, 919 weniger als 2020. Dem stehen 8 720 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber, 95 weniger als im Vorjahr.

Von Januar bis Dezember 2021 wurden 364 Stellen mehr gemeldet als 2020

Zwar gab es im Dezember 36 Stellen weniger als im November, nämlich 1 132, aber im Vergleich zum Dezember 2020 waren es 127 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten 261 neue Arbeitsstellen, 80 mehr als im Jahr zuvor. Seit Januar sind der Agentur für Arbeit 3 039 Arbeitsstellen aus dem Landkreis Gifhorn gemeldet worden, das ist ein Plus von 364 im Vergleich zum Vorjahr.

„Natürlich herrschen immer noch starke Unsicherheiten, wie sich die pandemische Lage und damit auch der regionale Arbeitsmarkt weiterentwickeln. Kurzarbeit ist hierbei weiterhin ein wichtiges Instrument“, so Steinmann. Doch die Entwicklung sei gut: Das Stellenangebot steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt. „Die größte Herausforderung, der wir uns auch dieses Jahr stellen werden, ist der Fachkräftebedarf in vielen Branchen unserer Region. Einer unserer Schwerpunkte hierbei wird weiterhin die Qualifizierung und Weiterbildung sein, um dem Strukturwandel zu begegnen.“

