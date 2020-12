Gifhorn

Corona und die damit verbundenen Folgen haben keine Auswirkung auf die Anzahl der Geburten in Gifhorns Klinikum. Trotz Pandemie gibt’s eine Trendkurve, die nach oben zeigt – mehr Kinder als im Vorjahr erblickten das Licht der Welt. Wassergeburten bietet Helios aktuell jedoch nicht an.

„Die Geburtenanzahl ist leicht angestiegen“, zieht Rainer Bödecker, Oberarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, eine Bilanz für die ersten elf Monate. In 2020 seien bis Ende November 1282 Kinder auf die Welt gekommen, 2019 habe es im gleichen Zeitraum nur 1208 Geburten gegeben, so der Mediziner. Der Monatsdurchschnitt liege in Gifhorns Helios Klinikum bei 74 Geburten. Die meisten Kinder (elf Geburten) erblickten in diesem Jahr am 1. Mai (Tag der Arbeit) das Licht der Welt.

Gestiegene Nachfrage nach ambulanten Geburten

Corona hat jedoch auch zu Einschränkungen geführt. „Seit Beginn der Pandemie dürfen keine Wassergeburten mehr angeboten werden“, erklärt der Oberarzt. Allerdings gebe es eine höhere Nachfrage nach ambulanten Geburten bei unkomplizierten Schwangerschaften, „da die frischgebackene Mutter die Klinik schneller verlassen möchte, um bei ihrem Partner zu sein“, kennt Bödecker den Grund für diese Entwicklung.

Bevor es ins Klinikum und dann in den Kreißsaal geht, wird jede Schwangere und auch deren Partner noch einmal auf Anzeichen einer Corona-Infektion befragt und gegebenenfalls auch untersucht. „Liegen keine Hinweise vor, steht einer normalen Geburt nichts im Wege“, so Bödecker. Im Klinikum gelten die allgemein bekannten Hygienemaßnahmen. Außerdem besteht eine Mundschutzpflicht für die Begleitperson während des gesamten Aufenthalts. „Die Schwangere bitten wir, ihren Mund-Nasen-Schutz bei den Voruntersuchungen bis zur Geburt zu tragen – während der Geburt darf die Maske selbstverständlich abgenommen werden“, so der Mediziner.

Nur noch eine Begleitperson erlaubt

„Zudem lassen wir aktuell nur noch eine Begleitperson zur Geburt zu – meistens ist das der werdende Vater oder eine Freundin “, sagt Bödecker. Voraussetzung dafür sei ein negativer Covid-19-Test der Begleitperson, zudem dürfe die Begleitung keine Erkältungs- oder grippeähnlichen Symptome aufweisen. „Die Begleitung darf mit Beginn der Geburt, also mit Einsetzen der Wehen, dabei sein. Auch bei einem Kaiserschnitt ist die Anwesenheit des Vaters erlaubt“, erläutert der Helios-Oberarzt. Nach der Geburt muss die Begleitperson das Klinikum jedoch verlassen.

Enge Kooperation mit der Kinderklinik

Ein Plus am Gifhorner Helios-Standort sei die gute Kooperation mit der Kinderklinik. Bödecker: „Sie ist auf der gleichen Ebene wie unsere Geburtshilfe untergebracht und daher nur ein paar Meter entfernt.“ Es werde eng mit den Kinderärzten zusammengearbeitet – beispielsweise bei jeder Beckenendlage-Geburt und Zwillingsgeburt. Kinderärzte unterstützten aber auch bei Frühgeburt und Kaiserschnitt. Die Eltern profitierten dabei von einer 24-Stunden-Besetzung in Geburtshilfe und Kinderklinik.

Auch viele auswärtige Eltern wählten in diesem Jahr das Helios Klinikum in Gifhorn für die Geburt ihres Kindes. „Wir setzen uns nämlich stark dafür ein, dass Väter weiterhin bei der Geburt ihres Kindes dabei sein dürfen. Wir als Geburtshilfe-Team wissen, dass das Miterleben dieses wichtigen Ereignisses unheimlich wichtig für die familiäre Bindung ist“, steht für den Oberarzt fest.

Von Uwe Stadtlich