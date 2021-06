Gifhorn

Kein Gifhorner Schützenfest 2020, kein Gifhorner Schützenfest 2021 , keine Schützen- und Zugveranstaltungen, aber auch kein Schießen: Corona hat das gesamte Gifhorner Schützenwesen zum „Erliegen“ gebracht. Um etwas gegen die Trauer deswegen zu tun, hat der 6. Zug des Bürgerschützenkorps Trost-Taschen gepackt, die in dieser Woche an die Mitglieder verteilt werden.

Es gibt keine Zusammenkünfte mehr, und die Schützen, die sich im Jahr mindestens 30 mal gesehen haben, sehen sich kaum noch. Nur per E-Mail, Telefon oder Handy bleiben die Mitglieder in Verbindung. Für die Zugführer in allen Zügen von BSK und USK ist es sehr schwierig, den Kontakt zu den jeweiligen Schützen aufrechtzuerhalten, um „das Feuer des Schützenwesens und der Schützentradition am Kochen zu halten“. Deshalb nun die Aktion, die auch eine persönliche Begegnung ermöglicht.

Was in den Tüten steckt: Bier, Chips, Mettwurst und noch mehr

Zugführer Horst Ganz und sein Zugunteroffizier Falko Uhlich sowie der Umlagenverwalter, Unteroffizier Karsten Rohkohl, verteilen von der Firma Famila gespendete Taschen, prall gefüllt mit ein paar Utensilien, die wenigstens für ein wenig Schützenfest-Feeling sorgen sollen: ein paar Flaschen Bier, eine Tüte Kartoffelchips, Mettwurstenden, zwei kleine Fläschchen Schnaps, ein Flaschenöffner, ein Grillanzünder und eine Tasse und ein Kugelschreiber mit dem Emblem und dem Wappentier, dem „Auerhahn“, vom 6. Zug.

Als Schmankerl wird beim Besuch an der Wohnungstür der Zugmitglieder sogar mit Blasmusik aufgewartet, abgespielt vom Gettoblaster, sodass der persönliche Kontakt auch in diesem Schützenfestjahr nicht ganz abreißt. Damit wollen Ganz und sein Team die Vorfreude bei den Mitgliedern des Zuges auf die nächsten Veranstaltungen beim 6. Zug anheizen. Der Termin steht schon: Das nächste Treffen wird auf dem Jägerschießanlage in Westerbeck das Ton-Tauben-Schießen am 1. August ab 9 Uhr sein.

Von der AZ-Redaktion