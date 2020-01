Tritte gegen Polizisten bringen 26-Jährigen für eine Nacht in die Zelle

Gifhorn

Tritte gegen zwei Polizisten haben einen 26-Jährigen für eine Nacht in die Zelle gebracht. Er muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs, wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

Passantin rief die Polizei

Der 26-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Am Samstag ist er zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mehrfach negativ im Gifhorner Steinweg aufgefallen. Gegen 19 Uhr rief eine Passantin schließlich die Polizei, weil die Gruppe am Kaufhaus Schütte Mülltonnen beschädigte.

26-Jähriger greift Polizisten an

Der 26-Jährige sollte zur Befragung in die Polizei-Dienststelle gebracht werden. „Er war alkoholisiert, hat auf dem Weg dorthin zwei Kollegen beleidigt und schließlich nach ihnen getreten“, berichtet ein Polizeisprecher. Die Polizisten haben ihn schließlich aus dem Dienstwagen geholt, am Boden fixiert und gefesselt. Schließlich wurde der 26-Jährige ins Gewahrsam gebracht – und musste die Nacht in der Zelle verbringen.

Von Christian Albroscheit