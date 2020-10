Gifhorn

Nach dem Tod eines geliebten Menschen die tiefe Trauer in einer Gruppe aufarbeiten: „Komm nicht auf den Scherben zum Stehen“ heißt ein neues Angebot des Diakonischen Werkes Gifhorn. Das Projekt ist ungewöhnlich – ein Trauer-Spaziergang rund um den Schlosssee ist geplant.

„Wir bieten für trauernde Menschen weiterhin Einzelberatungen an, doch das Treffen von Trauergruppen in unseren Räumen ist aufgrund von Corona in diesem Jahr leider nicht möglich – so entstand diese Idee“, sagt Diplom-Sozialpädagogin Tahnee Winters. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Sabine Erdmann präsentiert sie das Konzept.

Anzeige

Trotz Trauer auf dem Lebensweg weitergehen

„Wenn eine Person stirbt, die man sehr geliebt hat, dann verändert das alles“, weiß Winters aus ihrer Arbeit als Trauerbegleiterin. Das Leben gleiche manchmal einem Scherbenhaufen und darum wolle das Diakonische Werk –Träger ist der evangelisch-lutherische Kirchenkreis – mit diesem besonderen Spaziergang betroffenen Menschen Mut machen, auf ihrem Lebensweg weiterzugehen. Dazu passe auch das Motto „Komm nicht auf Scherben zum Stehen“, so Erdmann.

Die beiden Sozial-Pädagoginnen wollen bei dem zweistündigen Spaziergang rund um Gifhorns Schlosssee Hilfestellungen geben. „Ein Halt ist an insgesamt sieben Stationen geplant“, weiß Winters. An diesen Stationen soll es dann begleitende Impulse geben, „zur Auseinandersetzung mit der persönlichen Trauer, zum Erinnern, Innehalten und Kraftschöpfen“.

Teilnehmerzahl ist aufgrund von Corona begrenzt

„Um Abstandsregeln gewährleisten zu können, ist die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt“, sagt Sabine Erdmann. Maximal 14 Personen können an der Veranstaltung teilnehmen, die bereits für den 24. Oktober geplant ist und in der Zeit von 15 bis 17 Uhr stattfinden soll. „Bei entsprechendem Interesse ist es durchaus möglich, dass wir noch einen zweiten Trauer-Spaziergang anbieten werden“, so Winters. Bei Bedarf könnten im Anschluss selbstverständlich auch Terminvereinbarungen für Einzelgespräche und Beratungen von Trauernden erfolgen.

Mitzubringen ist am Veranstaltungstag eine Sitzauflage. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung werden ebenfalls empfohlen. „Sollten die Wetterverhältnisse den Spaziergang nicht möglich machen, wird ein Ausweichtermin angeboten“, versprechen Winters und Erdmann.

Voranmeldungen für den Trauerspaziergang sind erforderlich und werden ab sofort in der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Gifhorn, Steinweg 19a, unter der Telefonnummer (0 53 71) 94 26 26 entgegengenommen. Eine Anmeldung ist auch per Mail an dw.gifhorn@evlka.de möglich.

Von Uwe Stadtlich