Da haben sich die Teilnehmer der Aktion „AZ bewegt“ mächtig ins Zeug gelegt. 41 Teams waren am Start – und was sie nach einer Woche gemeinsam auf den Schrittzählern hatten, übertraf bei der Auswertung jede Erwartung. Jetzt fand die Siegerehrung statt mit Vertretern der fünf besten Teams im Veranstaltungszentrum des Gifhorner DRK-Kreisverbandes.

Zur Galerie 24 780 592 Schritte: Das haben die 41 Teams bei der Aktion „AZ bewegt“ geleistet. Am Donnerstag war die Ehrung der fünf Teams mit den meisten Schritten.

„Es sind verrückte Zeiten, und viele scheinen durch Corona träge geworden zu sein“, begrüßte Sandro Pietrantoni, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, mit dem die AZ die Aktion auf die Beine gestellt hatte, die Gewinnerteams. Und er gab den Teilnehmern neben den Preisen noch mehr mit auf den Weg, nämlich die Losung: „Bewegung macht beweglich. Und Beweglichkeit setzt Dinge in Bewegung.“ Wie diese Aktion, bei der es nur zweitrangig um die Zahl der Schritte ging, sondern vor allem um die Gemeinsamkeit – denn immerhin hatten bei 41 Teams zu je fünf Mitglieder 205 Menschen teilgenommen, die sich vielfach vorher nicht kannten, die nun aber ein gemeinsames Ziel verband.

Tolle Leistung, tolle Geschichten

AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich war tief beeindruckt angesichts der Gesamtleistung. „Teilgenommen haben Firmen, Behörden, Vereine, Freundesgruppen. Und sie alle zusammen haben 24 780 592 Schritte gemacht. Keine Ahnung, wie Sie das geschafft haben.“ Fakt ist, dass hinter all den Team-Leistungen tolle Geschichten stehen. Auf der Homepage der Aller-Zeitung sowie auf dem Vereins-Portal Unter uns der Aller-Zeitung gibt es allerlei Vergnügliches und Ehrgeiziges von den insgesamt 41 Teams zu erfahren, die sich eine Woche lang einen motivierten, aber nicht verbissenen Wettkampf um die meisten Schritte auf ihren Schrittzählern geliefert haben. Und nicht nur das, die Nachfrage an der Teilnahme war höher als gedacht, so musste die AZ noch schnell einige Schrittzähler nachkaufen.

Auf dem fünften Platz mit 954 494 Schritten landete das Team der AZ-Aktion Helfen vor Ort. Für die Mitglieder gab es einen Gutschein für einen Besuch im Eiscafé – ebenso wie für die Laufschwestern, die mit ihren 1 025 644 Schritten auf Platz vier landeten. „Ich weiß, dass ihr bei Halbmarathons und auf Harzwanderungen eure Schritte gesammelt habt“, verriet Schernich.

Die drei Gewinnerteams

Einen Scheck über 500 Euro und den dritten Platz in der Gesamtwertung holte sich das Team Landkreis Gifhorn Aller-Oker-Ise Runners. Die Angaben auf den Schrittzählern summierten sich auf insgesamt 1 108 825 Schritte. Der Gewinn soll zur Hälfte in den Fonds „Kinder brauchen Zukunft“ fließen. Für die andere Hälfte steht noch keine konkrete Verwendung fest. Ähnlich sieht es beim zweitplatzierten Team aus. Das kommt aus Ehra-Lessien vom Verein Mosaik, und schafft insgesamt 1 188 551 Schritte. Die Mitglieder engagieren sich unter anderem ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit, aber auch in Aktionen für den Doppelort. Mit dem Gewinn – immerhin 1000 Euro – sollen diverse anstehende und bereits laufende Projekte unterstützt werden. So ist unter anderem geplant, einen Schulgarten aufzubauen.

Sieger mit insgesamt 1 707 637 Schritten und damit Gewinner von 2000 Euro wurde das Team vom USK Sommerbiathlon. Das Geld soll in die Jugendarbeit dieser Gruppierung fließen, die aus rund 30 Aktiven besteht.

Von Thorsten Behrens