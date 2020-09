Wasbüttel

Dieser Unfall, der sich an einem Sonntagabend Ende August bei Wasbüttel ereignete, sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Ein Ferrari-Fahrer aus Gifhorn verlor auf der Strecke zwischen Isenbüttel und Wasbüttel die Kontrolle über seinen Sportwagen und prallte nach einer leichten Rechtskurve gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Da es sich möglicherweise um ein illegales Rennen handeln könnte, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. „Es gibt einen Anfangsverdacht, die Ermittlungen laufen noch“, sagt Christina Pannek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Augenzeugen berichten von zweitem Auto

Ein Gutachter aus Celle schätzte, dass der Aufprall des Ferrari bei einem Tempo zwischen 140 und 180 erfolgte. Nur so ist auch zu erklären, dass der Wagen in drei Teile zerschellte, die auf einem angrenzenden Feld weit verstreut lagen. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Schon bei der Unfallaufnahme kam aufgrund von Zeugenaussagen der Verdacht auf, dass dieser Unfall tragische Folge eines illegalen Rennens war. Mehrere Augenzeugen hatten bei der Polizei noch vor Ort angegeben, dass sehr dicht hinter dem Ferrari ein zweites Auto ebenfalls mit hohem Tempo fuhr. Noch am Abend konnte ein 24-Jähriger aus der Samtgemeinde Isenbüttel als mutmaßlicher Rennbeteiligter ermittelt werden.

Mehrjährige Haftstrafe im Fall einer Verurteilung möglich

Beide Fahrer ordnete die Polizei inzwischen der Gifhorner Tuning-Szene zu. Ob sie sich per Handy zum Rennduell verabredeten, wird noch ermittelt. Ob und wann es zu einer Anklage gegen den 24-Jährigen kommen wird, stehe noch nicht fest, so Christina Pannek. Sollte es zu einem Prozess kommen, droht dem Angeklagten wegen des tödlichen Ausgangs im Fall einer Verurteilung möglicherweise eine mehrjährige Haftstrafe.

Von Andrea Posselt