Landkreis Gifhorn

Noch ist der Verkehr dank Urlauber und Sommerferien etwas ruhiger als sonst. Doch die Schulen öffnen am Donnerstag, 27. August, wieder ihre Pforten und läuten zum nächsten Schuljahr. Für viele Schüler bedeutet das, einen neuen oder sogar den ersten Schulweg kennenzulernen. Die Polizeiinspektion Gifhorn gibt Empfehlungen, wie dieser Weg sicher gestaltet werden kann.

Und dann lassen sich die Eltern mal von ihrem Kind zur Schule bringen

Für die Neuschüler ist eine frühe Gewöhnung an den Verkehr und die Gefahren auf dem Weg zur Schule wichtig. Da Kinder aus möglichst realen Szenarien am meisten lernen, sind Eltern gut beraten, in den letzten Ferienwochen werktags die Route zu üben und sich dann auch mal nach einem Rollentausch vom Kind zur Schule führen zu lassen. Hans-Heinrich Kubsch vom Präventionsteam der Polizei empfiehlt außerdem, lieber den längeren, aber sichereren Weg zu wählen. Allerdings warnt er auch vor übertriebener Sorge, die kontinuierliche Konfrontation mit dem Verkehr schütze Kinder nachhaltiger, als wenn sie ständig überbehütet werden. Außerdem lernen sie umso schneller Abstände und Geschwindigkeiten der Fahrzeuge einzuschätzen sowie den Fokus, der anfangs leicht abschweift, auf Verkehrszeichen und relevante Verkehrsgeschehnisse zu legen. Des weiteren müssen Kinder lernen, wie sie korrekt eine Straße überqueren.

Die Schüler müssen für den Ernstfall lernen, Fremde abzuweisen

Kubsch schlägt vor, dass Kinder in Gruppen gemeinsam den Schulweg abgehen. Davor sollten Eltern sich absprechen, wer die Kinder wann und wo begleitet – auch um Fremde davon abzuhalten, die Kinder anzusprechen. Für den Ernstfall muss der Nachwuchs lernen, „Nein“ zu sagen und Fremde abzuweisen. Um Hektik zu vermeiden, sollte den Jung-Schülern genug Zeit zum Wachwerden und Frühstücken eingeräumt werden, bevor sie am Verkehr teilnehmen.

Warum der Fahrradhelm wichtig ist

Fahren Schüler von nun an mit dem Fahrrad zur Schule, sind Sorgeberechtigte dazu verpflichtet, auf den technischen Zustand des Fahrrads zu achten. Damit sie zu den „Coolen“ gehören, legen viele junge Radfahrer den Helm ab, obwohl das die Verletzungsgefahren deutlich anhebt. In einem Gespräch können die Kinder auf die Notwendigkeit des Helms hingewiesen werden. Bis zum achten Lebensjahr müssen Radfahrer auf dem Gehweg fahren, die mindestens 16-jährige Begleitperson darf diesen auch benutzen. Sieben-, Acht- und Neunjährige dürfen frei entscheiden, ob sie auf dem Gehweg, dem Radweg oder der Straße radeln. Kubsch rät davon, die neuen Erstklässler in den ersten Wochen mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen.

Richtiges Verhalten an Haltestellen will auch gelernt sein

Fährt der Nachwuchs mit dem Bus oder der Bahn zur Schule, kann zu Schuljahresbeginn hin und wieder von den Erziehungsberechtigten geschaut werden, ob sich die Kinder an den Haltestellen der jeweiligen Transportmittel richtig verhalten. Schließlich ein Appell Kubschs an die Kraftfahrer, die stets achtsam und bremsbereit sein sollten: „Lassen Sie sich nicht vom Handy oder ähnlichem ablenken und bedenken Sie die Geschwindigkeit. Denn eine Sekunde der Unachtsamkeit kann ein Menschenleben kosten.“

Weitere Informationen sind auf den Internetseiten des ADAC, des DVR und der Bundes- beziehungsweise Landesverkehrswacht einsehbar oder in den Flyern, die die örtlichen Polizeistellen auslegen, zu finden.

Von Hinnerk Jordan