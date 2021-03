Gifhorn: Tipps fürs richtige Verhalten nach einem Wildunfall

Landkreis Gifhorn

Wildunfälle sind im Landkreis Gifhorn an der Tagesordnung, wie Gifhorns Verkehrssicherheitsberater Hans-Heinrich Kubsch von der Polizeiinspektion berichtet. Und zwar überwiegend nicht tagsüber, sondern eher in den Morgen- und Abendstunden sowie nachts. Dann queren die Tiere zur Nahrungsaufnahme oder zum Aufsuchen von Schlafplätzen die Straßen.

„Die meisten von uns lieben die heimischen Wildtiere und erfreuen sich an ihrem Anblick. Umso mehr verwundert es mich, wenn Menschen nach einem Zusammenprall mit einem Wildtier zunächst einmal checken, ob dieses eine Beschädigung am Fahrzeug hinterlassen hat, und dann, wenn das Tier nicht gleich tot liegen bleibt – wie bei Kleintieren überwiegend der Fall –, einfach weiterfahren“, sagt Kubsch. „Irgendwann, wenn sie meinen, Zeit zu haben, kontaktieren sie gegebenenfalls die Polizei.“

Die schwer verletzten Tiere flüchten oft nur wenige Sprünge auf den nächsten Acker oder in den Wald

Seiner Erfahrung nach wird die Polizei allerdings vor allem deswegen benachrichtigt, um einen möglichen Fahrzeugschaden über die Versicherung abwickeln zu lassen, und nicht wegen des Tieres. Das scheint nach seinen Beobachtungen vielen erstmal nebensächlich zu sein. „Dass dieses Tier eventuell schwer verletzt nur noch wenige Sprünge oder Schritte auf den nächsten Acker oder in den Wald flüchten konnte, um dort zu verenden, das scheint keinen Gedanken wert zu sein.“

Wildunfälle im Landkreis Gifhorn: An vielen Stellen mahnen solche Schilder zu besonderer Vorsicht. Quelle: Archiv

Mit Kreide die Unfallstelle am Fahrbahnrand markieren

Dabei wäre es so einfach: „Wir alle haben einen Verbandkasten im Fahrzeug, der ein Stück Kreide enthält, mit dem man die Unfallstelle am Fahrbahnrand markieren könnte“, erinnert der Verkehrssicherheitsberater. Ein schlichter Kreidepfeil könnte auch die Fluchtrichtung des Tieres anzeigen. „Und an den Leitpfählen können die Autofahrer ablesen, bei welchem Straßenabschnittskilometer sie sich gerade befinden.“ Notfalls ist ein Blick auf den nächsten oder übernächsten Leitpfahl sinnvoll, um die dort genannten Werte über den Notruf an die Polizei zu übermitteln und so die spätere Nachsuche nach dem Tier zu erleichtern. „Ein kurzer Halt, ein Telefonat über den Notruf, und Sie haben alles Ihnen Zumutbare getan“, appelliert Kubsch.

Auch für Wildunfälle gelte im übrigen der Paragraf 34 der Straßenverkehrsordnung „Unfall“: „Hier heißt es im Absatz 1, Ziffer 7 auszugsweise: Nach einem Verkehrsunfall hat, wer daran beteiligt ist, unverzüglich die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, wenn man sich berechtigt, entschuldigt oder nach Ablauf der Wartefrist vom Unfallort entfernt hat.“ Kubsch definiert unverzüglich: „Das heißt so viel wie so bald wie möglich, möglichst aber gleich.“ Niemand müsse bei starkem Verkehr längere Zeit an einem schmalen Fahrbahnrand warten und damit sich oder andere gefährden, „aber das dürften die Ausnahmefälle sein“, so Kubsch.

Ein Hinweis: Vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug die Warnweste anziehen

Er gibt ein paar Tipps zum Verhalten am Unfallort allgemein: Zunächst Warnblinker einschalten und vor dem Aussteigen aus dem Fahrzeug die Warnweste anlegen (die sich immer in Griffweite des Fahrers befinden sollte). Vorsicht beim Aussteigen, gegebenenfalls über die Beifahrerseite. Bei längerem Halt Warndreieck aufstellen. Notruf wählen und sich nicht wieder ins Fahrzeug begeben. „Halten Sie sich im Seitenraum, gegebenenfalls jenseits einer Leitplanke auf“, so Kubsch.

Von der AZ-Redaktion