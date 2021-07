Gifhorn: Tipps für einen besseren Umgang mit dem Klimawandel

Landkreis Gifhorn

Aktuell ist der Klimawandel wegen der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen in aller Munde. Von „Klima-Anpassung“ ist die Rede: sich auf den Klimawandel einstellen, um mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen besser damit klarzukommen. Der Landkreis sieht verschiedene Möglichkeiten, wie die Antworten auf die Fragen der AZ zeigen.

Worauf sollte ich als Häuslebauer achten?

Als Beispiele weist der Landkreis auf einen wirksamen Schutz gegen Rückstau aus dem Kanal, überflutungsgerechte Dach-, Fassaden- und Kellergestaltung, eine geringe Versiegelung des Grundstücks sowie Begrünung an Dach und Fassade hin. Landrat Dr. Andreas Ebel verweist auf den „Praxisratgeber Klimagerechtes Bauen“, der unter www.difu.de/11177 zum kostenlosen Download zur Verfügung stehe und bauliche und technische Präventionsmaßnahmen liefere, mit denen Immobilienbesitzer die Schäden durch extreme Wetterereignisse möglichst gering halten können.

Worauf sollte ich beim Anlegen meines Gartens/Grundstücks achten?

Knietief steht der Schlamm: An der Ahr ist alles zerstört. Quelle: Julia Cebella/dpa

„Vor dem Kauf eines Grundstücks oder Gebäudes sollte man sich grundsätzlich informieren, ob dieses in einem Überschwemmungsgebiet oder Hochwasserschutzgebiet liegt“, antwortet der Landkreis. Zweiter Hinweis: auf die Topografie achten – liegt das Grundstück in einer Senke? Dort sammelt sich bei starken Niederschlägen eher das Wasser als auf einem Hügel. Wer auf einen Keller verzichtet, sollte einen ausreichend hohen Gebäudesockel haben. Bei einem Bau mit Keller sind Rückstauklappen bei Entwässerungsanlagen wichtig. „Diese müssen auch regelmäßig gewartet und kontrolliert werden.“ Lichtschächte sollten ausreichend hoch und wasserdicht sein.

Was müssen Kommunen beim Ausweisen von Baugebieten stärker beachten als bislang?

„Regenwasserbewirtschaftung ernst nehmen, versiegelte Flächen so klein wie möglich halten“, antwortet die Kreisverwaltung und verweist auf Überschwemmungsgebiete an den Flüssen im Landkreis, die auf Grundlage eines statistischen Hundertjährigen Hochwassers von Bebauung freizuhalten sind. „Jegliche Eingriffe dort müssen durch Schaffen von Retentionsraum ausgeglichen werden.“

Wie sieht es mit der Renaturierung von begradigten Flüssen aus?

Kein Allheilmittel: Auch die Ahr hat Platz zum Mäandern – der aber nicht reichte. Quelle: Thomas Frey/dpa

„Maßnahmen zur Renaturierung von Aller und Ise haben schon vor längerer Zeit begonnen“, so die Antwort. Mehr als um aufwändige Baumaßnahmen gehe es um die Eigenentwicklung des Flusslaufes. „Das ist ein sehr komplexes Thema, bei dem neben den Hochwässern genauso die trockenen Sommer mit einem Niedrigwasserabfluss und die Auswirkungen auf die Flora und Fauna zu beachten sind.“ Und mit mäandernden Flüssen lasse sich ein solches Hochwasserereignis auch nicht beherrschen, „siehe die Ahr“.

Was kann ich als Einzelperson tun?

„Auf der individuellen Ebene gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten im Bereich Klimawandelvorsorge und Klimaschutz: Fahren Sie wenn möglich mit dem Rad oder ÖPNV zur Arbeit, kaufen Sie regional und saisonal, achten Sie auf ökologische und Fairtrade-Gütesiegel bei der Auswahl von Produkten, sparen Sie Strom und Wasser in Ihrem Haushalt“, antwortet der Landkreis. Diese individuellen Maßnahmen seien sehr wichtig und von hoher Bedeutung, „können allerdings keine Unwetterkatastrophen abwenden“.

Wer tiefer in das Thema einsteigen will, ist beim Bundesministerium für Umwelt richtig aufgehoben. Dort gibt es die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, die unter https://www.bmu.de/download/zweiter-fortschrittsbericht-zur-deutschen-anpassungsstrategie-an-den-klimawandel/ herunterzuladen ist.

Von Christina Rudert