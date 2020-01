Tickets gewinnen für Peter Valance

Gifhorn

Er ist Germanys best Illusionist. Und er kommt nach Gifhorn. Sogar zweimal: Der Magier Peter Valance bietet am Mittwoch, 5. Februar, eine Zusatzveranstaltung in der Stadthalle an, nachdem die „ Las Vegas Magic Show“ am Donnerstag, 6. Februar, im Handumdrehen ausverkauft war. Und das Beste: Die AZ und die Stadthalle verschenken zusammen dreimal zwei Tickets für den 5. Februar.

Wer also bisher keine Karten mehr ergattern konnte oder auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk ist, hat gute Chancen, die Show miterleben zu können – auch wenn er nicht das Glück hat, bei der AZ Tickets zu gewinnen.

Im magischen Olymp unterwegs

Peter Valance gehört zur Weltspitze der Zauberkunst. Als jüngster Preisträger aller Zeiten wurde er mit dem Merlin Award, dem Oscar der Magierwelt, geehrt. Mit nur 15 Jahren gehörte er dem Magischen Zirkel an, mit 19 war er bereits Deutschlands jüngster Profizauberer. Heute präsentiert Peter Valance Europas größte Illusionsshows, wie man sie sonst nur aus Las Vegas kennt.

Was die Zuschauer erwartet

In den letzten fünf Jahren verzauberte er nicht weniger als drei Millionen Live-Zuschauer mit seinen originellen und einzigartigen Shows. In seinem aktuellen Soloprogramm präsentiert Peter Valance spektakuläre Illusionen, faszinierende Zauberkunststücke und magische Stunts. Der charismatische Entertainer verzaubert seine Zuschauer mit Charme, Witz und Comedy. Dabei spielt die Interaktion mit dem Publikum stets eine wichtige Rolle. Das Highlight der Show ist die gefährliche Entfesselung aus einem 500 Liter Wassertank, mit der Peter Valance dem Publikum den Atem raubt. Diese beeindruckende Show ist die perfekte Symbiose aus Nervenkitzel, Comedy, Entertainment und allen Bereichen der modernen Zauberkunst.

Mit etwas Glück gewinnen

Wer sein Glück versuchen und Tickets gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 8. Januar, zwischen 10 und 18 Uhr die kostenpflichtige Gewinn-Hotline der Aller-Zeitung unter der Nummer (01 37) 98 80 87 008 an – Anrufe aus dem deutschen Festnetz kosten 50 Cent, Preise aus einem Mobilfunknetz können abweichen – und nennt deutlich Name, Adresse und Telefonnummer. Dann lost die AZ die Gewinner aus, die telefonisch benachrichtigt werden. Die Tickets können in der AZ-Geschäftsstelle abgeholt werden.

Hier gibt’s die Tickets

Und wer Tickets für Mittwoch, 5. Februar, kaufen möchte, erhält sie zum Preis ab 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren in der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, Ticket-Hotline (0 53 71) 80 81 36, sowie unter tickets.waz-online.de.

Von der Redaktion