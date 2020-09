Gifhorn

Die Verkehrswacht Niedersachsen hat sich entschlossen, einige ihrer Programme unter besonderer Beachtung der Hygienevorschriften wieder aufleben zu lassen – dazu gehört das Angebot „Fit mit dem Pedelec“. Hintergrund ist unter anderem auch, dass durch die ersten Lockerungen im Rahmen der Corona-Pandemie der Fahrradkauf insgesamt und insbesondere auch der Pedelecs in kürzester Zeit erheblich angestiegen ist, jedoch entsprechende Trainingsangebote ausblieben.

Das Training sollte mit dem eigenen Pedelec gefahren werden

Die Teilnehmerzahl wird auf acht begrenzt und die Teilnehmer werden gebeten, möglichst mit dem eigenen Pedelec, in bequemer, sportlicher Kleidung zu erscheinen sowie Mund-Nasen-Schutz, Fahrradhelm und genügend Getränke mitzubringen. Start ist am Samstag, 19. September, um 13.30 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Gifhorn, I. Koppelweg – Zufahrt über den befestigten Weg direkt rechts hinter der BBS II. Der Kursus dauert voraussichtlich dreieinhalb Stunden, Moderator wird der Verkehrssicherheitsberater der Polizei Polizeihauptkommissar Hans-Heinrich Kubsch sein. Die Teilnahme kostet pro Person zehn Euro, zahlbar bei der Anmeldung. Unterstützt wird die Aktion vom Gazelle Store Gifhorn, Inhaber Benjamin Krenzke bietet zwei oder drei Modelle zum Probefahren an.

Es gibt eine Präsentation rund ums Thema Pedelec und anschließend praktische Übungen

Das Programm umfasst eine Präsentation rund ums Thema Pedelec – Rahmentypen und Motorvarianten, Technik und Sonderausstattungen, Sicherung von Fahrrädern, Kleidung und Kopfschutz –, das Fahren auf dem Verkehrsübungsplatz inklusive Slalom, Kreisbahn und dem Bremsen unter unterschiedlichen Bedingungen sowie das Anzeigen vor Richtungswechseln. Außerdem werden alle Fragen zum Thema Radfahren und Verkehrssicherheit beantwortet.

Melden sich mehr als acht Teilnehmer an, dann wird ein weiterer Kursus am Samstag, 10. Oktober, ebenfalls ab 13.30 Uhr angeboten. Anmeldungen bei der Kreisverkehrswacht Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 15 02 10 oder per Mail an kvw@verkehrswacht-gifhorn.de.

