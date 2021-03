Gifhorn: Theodoros Iatridis veröffentlicht mit „vergangenes noch heute“ seinen zweiten Roman

Gifhorn

Zeitreisen. Ein Mord, oder vielleicht auch zwei. Liebe. Das sind die Zutaten im neuen Buch des Gifhorner Theodoros Iatridis. Der Autor selbst nennt sein zweites Werk „vergangenes noch heute“ einen philosophischen Roman.

„Es geht um die Sehnsucht nach Liebe und der heilen Welt. Und darum, ob logische Dinge zwangsläufig passieren. Im Vordergrund steht aber natürlich der Mensch“, erzählt der Autor. Vier Jahre habe er an dem Buch geschrieben, eigentlich sei es bereits vor dem Erscheinen seines ersten Buches fertig gewesen. „Es hat dann aber noch ein Jahr gedauert, um es noch einmal zu überarbeiten.“

Ein Brief an die erste Liebe des Lebens

Die Geschwister Julia und Peter Rockwell sowie das Paar Elena und Donis sind die vier Protagonisten des in vier Abschnitte unterteilten Romans. Im ersten Teil wird Elena ermordet – oder Julia? Diesen Mord – welchen der beiden auch immer – will Peter verhindern. Jedenfalls springt er von einer Parallelwelt zu anderen. Zumindest scheint es so – oder ist es doch Realität? Peter weiß nicht, ob er sich all das nur einbildet.

Auf 182 Seiten entwickelt Iatridis die Geschichte, stellt sich der Frage, ob Peter es schafft, die Zeit zu überlisten, und der Frage, welchen Einfluss Donis auf andere hat. Donis, der im Keller einen Brief schreibt an seine erste große Liebe, der er die Schuld an seinem misslungenen Leben gibt, während Elena im Wohnzimmer sitzt und weint – oder eben ermordet wird.

„Ich versetze mich fast in Trance.“

Wie schreibt ein Autor so eine Geschichte? „Einfach drauflos. Das entwickelt sich beim Schreiben“, erzählt Iatridis. Sein einziges Ritual dabei: Kopfhörer auf und ein bestimmtes Stück Klaviermusik in Dauerschleife laufen lassen. „Ich versetze mich fast in Trance.“

Herausgebracht hat der Autor das Buch in Eigenregie. „Das war eine schwierige Verlagssuche. Auf die Geschichte muss man sich einlassen, gerade auch weil sie spannend ist, aber eben nicht nur. Und derzeit sind offenbar wieder viele Autoren und Autorinnen auf Verlagssuche.“ Der Gifhorner Ehrlich-Verlag, bei dem er sein erstes Buch „klein ist die seele“ veröffentlicht hat, musste ebenfalls ablehnen – aber nicht aus Qualitätsgründen, sondern weil es wegen Corona nicht so gut läuft.

Der dritte Roman ist in Arbeit

Dabei hatte die Autorenkarriere für Iatridis vielversprechend begonnen. „Mein erstes Buch ist für ein Debüt in einem Kleinverlag erfolgreich gelaufen“, sagt der Autor. Und bezieht das nicht nur auf die Verkaufszahlen. „Ich durfte sogar im Braunschweiger Raabe-Haus lesen, das ist wie ein Ritterschlag für neue Autoren.“

Entmutigen lässt er sich aber wegen der aktuell schwierigen Verlagssituation nicht – sondern arbeitet bereits an seinem dritten Roman. „Das wird ein Drogenroman. Es geht um die Frage, warum man süchtig wird.“ Auch wenn der Hauptprotagonist ein Autor ist – autobiografisch sei der Roman nicht, betont Iatridis. Doch bevor der dritte Roman fertig ist, will er erst noch zum Jahresende ein E-Book mit einigen Kurzgeschichten veröffentlichen – um im Gespräch zu bleiben.

Auch der aktuelle Roman ist als E-Book erhältlich und kostet 6,49 Euro. Der gedruckte Band ist für 12,99 Euro als Taschenbuch im Buchhandel erhältlich.

Von Thorsten Behrens