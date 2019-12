Theaterverein spielt „Pension Schöller“

Gifhorn

Pension Schöller: Wer kennt ihn nicht, diesen wunderbaren Klassiker von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby, den irgendwie jede Bühne schon aufgeführt hat. Dieses Theaterstück wurde 1890 uraufgeführt, das Stück gibt es inzwischen aber in zahlreichen Neubearbeitungen, von denen einige auch in der heutigen Zeit spielen. So auch die Fassung, die der Theaterverein Gifhorn im kommenden Jahr auf die Bühne bringt.

Die Karriere als YouTuber

Alfred widmet sich seinem Psychologiestudium nur am Rande, denn seine Energie steckt er lieber in den Aufbau seiner Karriere als YouTuber. Die WG von Elfi Schöller, in der Alfred lebt, ist für ihn zugleich Kulisse seines YouTube-Kanals. Dank der großzügigen Unterstützung seines Patenonkels Philipp Klapproth ist dieser Lebenswandel kein Problem, bis zu jenem Tag, an dem ein Brief den Besuch seines Patenonkels ankündigt.

Turbulente Tage

Um das drohende Versiegen seiner Geldquelle zu verhindern, gaukelt Alfred dem Patenonkel bei seinem Besuch vor, ihm sei als besonders strebsamen Studenten die Dokumentation eines Modellprojektes einer ambulanten Wohngruppe von Psychiatriepatienten anvertraut worden. Zwei turbulente Tage stehen Alfred bevor, ständig der Gefahr ausgesetzt, dass der Schwindel auffliegt.

Noch mehr Turbulenzen entstehen, als die Bewohner der Pension beschließen, Philipp überraschend auf Gut Renzow zu besuchen. Dort hat Philipp bald alle Hände voll zu tun, um seine Schwester und seine Nichte vor den vermeintlichen Irren zu schützen. Das Chaos nimmt seinen Lauf. Es bleibt die Erkenntnis, dass die Beantwortung der Frage, ob jemand verrückt oder normal ist, lediglich von der Perspektive des Fragenden abhängt.

Das sind die Akteure

Der Theaterverein Gifhornbringt 13 Darsteller auf die Bühne: Rainer Hospodarz, Elfi Schmidt, Jan-Lauritz Schweda, Jonathan Schupp, Bernhard Düformantel, Martin Oppermann, Ulrike Eichfeld, Neele Schönfeld, Barbara Luckas, Karolin Stiedenroth, Regina Habelmann, Ingo Eichfeld sowie Christa Bollmann. Regie führen Birgitta Below und Peter Futterschneider, aus dessen Feder diese Fassung stammt.

Das sind die Termine

Die Aufführungstermine und Kartenvorverkaufsstellen: Samstag, 22. Februar, 19 Uhr im FBZ Grille Gifhorn (Kartenvorverkauf: FBZ Grille); Sonntag, 1. März, 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kästorf (www.theaterverein-gifhorn.de); Sonntag, 8. März, 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Leiferde (Vorverkaufsstellen des Kulturrings Leiferde); Sonntag, 15. März, 16.30 Uhr auf dem Remmler Hof Brome (www.remmlerhof.de sowie Vorverkaufsstellen des Remmler Hofs); Freitag, 20. März, 20 Uhr in der Stadthalle Gifhorn (Konzertkasse der Aller-Zeitung).

