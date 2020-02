Kammerkonzert mit dem TenHagen-Quartett

Gifhorn

Der Kulturverein Gifhorn begrüßt am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr, das TenHagen Quartett im Rittersaal im Schloss Gifhorn. Das aus vier Geschwistern bestehende Streich-Quartett hat inzwischen einen festen Platz in der deutschen und internationalen Kammermusikszene und ist dem Gifhorner Publikum durch die Konzerte im Rahmen von „Klassik im Ring“ bestens bekannt. Es sticht vor allem durch enorme Ausdruckskraft, sowie leidenschaftliche Musikalität hervor und verspricht ein außergewöhnliches, einmaliges, und wahrhaftiges Musikerlebnis. Das TenHagen Quartett trat bereits bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Bonner Schumannfest auf und gab im Jahr 2014 sein Debüt im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie.

Entscheidende Impulse

Die in Steinfurt in Nordrhein-Westfalen geborenen Geschwister Kathrin, Leonie, Borge und Malte ten Hagen, absolvierten ihre solistische Ausbildung in Berlin, Detmold, Düsseldorf, Köln, Salzburg und Boston. Entscheidende Impulse für ihr Quartettspiel erhielten sie unter andrem von Mitgliedern des Auryn, des Guarneri und des Melos Quartetts sowie von Eberhard Feltz und Harald Schoneweg.

Bei dem Konzert im Rittersaal erklingen das Streichquartett B-Dur op. 130 von Ludwig van Beethoven und von Franz Schubert das Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 “ Der Tod und das Mädchen“. Eintrittskarten für das Konzert sind in der Vorverkaufsstelle des Kulturvereins, Steinweg 3 in Gifhorn, unter Tel. (0 53 71) 81 39 24 und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

