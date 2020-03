TenHagen Quartett lädt ein zum Genießen

Gifhorn

Solch ein Quartettspiel wie am vergangenen Freitag im Rittersaal des Schlosses hatten die Gifhorner lange nicht mehr zu hören bekommen. Das TenHagen-Quartett, bestehend aus den vier Geschwistern Kathrin ten Hagen (an der Violine), Leonie ten Hagen (an der Violine), Borge ten Hagen (an der Viola) und Malte ten Hagen (am Violincello), begeisterte sowohl mit ruhiger als auch teils dynamischer Musik und lässt das Publikum voll und ganz genießen.

Schöne Musik genießen

Doch es heißt nicht nur genießen bei schöner Musik, sondern auch Plaudern in der Pause bei Getränken und schöner Atmosphäre. Organisiert wurde das ganze Event vom Kulturverein Gifhorn, dessen Sprecherin Dr. Elga Eberhardt ihre Freude über das Engagement des Quartetts zum Ausdruck brachte.

Renommierte Festivals

Das Quartett trat bei renommierten Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival und dem Bonner Schumannfest auf. Im Jahr 2014 gaben die vier außerdem ihr Debüt im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Außerdem spielten sie nach zahlreichen Nominierungen in den Jahren 2011, 2012 und 2013 mit dem Cellisten Matthias Bartolomey ihre erste CD „Musique Romantique“ ein.

Solistische Ausbildung

Jedes der vier Geschwister hat eine individuelle solistische Ausbildung, manifestiert in zahlreichen nationalen und internationalen Preisen. Die Ausbildung absolvierten die Geschwister, geboren in Steinfurt in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, Detmold, Düsseldorf, Köln, Salzburg und Boston.

Unvergleichbares Wechselspiel

Entscheidende Impulse erhielten sie von Mitgliedern des Auryn-, des Guarneri- und des Melos-Quartettes sowie von Eberhard Feltz und Harald Schoneweg. Diese Impulse ermöglichen das nun unvergleichbare Wechselspiel von Individuellem und Gemeinsamkeiten, was ihre Auftritte unvergesslich macht.

Das TenHagen Quartett erfreute die Gäste im Rittersaal mit Stücken von Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Es wirkte teilweise so, als wollten die Instrumente eine Geschichte erzählen, in der die Vier eine Rolle spielen.

Von Mette Engel