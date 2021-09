Gifhorn

Digitalisierung und Seniorinnen und Senioren – zwei getrennte Welten? Schon lange nicht mehr, viele ältere Menschen gehen mit digitaler Technik heutzutage genau so gut um wie jüngere Menschen. Aber nicht alle. Für diejenigen, die Schwierigkeiten haben mit Mail, Internet, Smartphone und Co., ist jetzt im Landkreis Gifhorn das Projekt Technikbotschafter gestartet.

Seit Freitag suchen Multiplikatoren – Mitglieder unter anderem des Freiwilligennetzwerkes, der Awo, der Kreisvolkshochschule und des Kreisseniorenbeirates – diese ehrenamtlichen Technikbotschafter. Neun Multiplikatoren sind zum Projektstart dabei. Gesucht werden vor allem Senioren und Seniorinnen, die selbst fit sind im Umgang mit der Technik und ihr Wissen an andere ältere Menschen weitergeben wollen – ganz nach dem Motto: Senioren helfen Senioren. Gerne werden Bewerbungen an die Kreisvolkshochschule entgegengenommen.

Schulung dauert 40 Stunden und endet mit einem Zertifikat

Diese Technikbotschafter werden dann geschult und erhalten dafür ein Zertifikat. Bis Frühjahr soll es an der Kreisvolkshochschule erst einmal zwei Seminare mit je zehn Teilnehmern und Teilnehmerinnen geben. In 40 Stunden lernen die Botschafter zum Beispiel Dinge in Sachen Datenschutz, sie werden methodisch und didaktisch geschult, lernen sich für die ehrenamtliche Tätigkeit zu organisieren und bekommen Geräteschulungen. 20 Botschafter sollen künftig die Basis bilden, um so den ganzen Landkreis abdecken zu können – rund 50 sollen es aber insgesamt werden, um beispielsweise Fluktuation, Krankheiten oder Urlaubszeiten abzudecken, erklärt Ralf Überheim, Fachberater Gesellschaft und Politik.

Zusammen kommen dann Senioren, Technik und Technikbotschafter auf drei Wegen: Die Senioren können, sofern sie mobil sind, in die KVHS oder die Außenstellen kommen, um sich dort mit den Botschaftern zu treffen. Oder diese kommen zu den Senioren nach Hause. Und auch Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind möglich. Aber immer sollen die Botschafter Technik „einfach, funktional und bei Bedarf mehrfach erklären“, so Überheim, der gemeinsam mit KVHS-Leiterin Inga Neubauer und Geschäftsführerin Gunhild Posselt das Projekt vorstellte. Kreisrat Rolf Amelsberg betonte, dass Akteure vor Ort – beispielsweise gibt es eine ähnlich Initiative im Papenteich und Willi Waldmann ist als Seniorenberater seit 2015 im Landkreis unterwegs – mit eingebunden würden.

Mit eingebunden ist bereits die Landkreis Gifhorn Stiftung. Für die Förderphase bis Mitte 2023 stellt die Stiftung laut der Vorsitzenden Telse Dirksmeyer-Vielhauer rund 82 000 Euro zur Verfügung. Davon werden unter anderem Technik-Koffer angeschafft für die Botschafter. Maßgeblich für die Besuche bei den Senioren ist aber immer die Technik, die bei diesen vorhanden ist. Nach der Förderphase soll ab 2024 das Projekt komplett in den Händen der Ehrenamtlichen liegen.

Ein Ziel des Projekts: Dass Senioren möglichst lange eigenständig leben können

„Das ist ein sozialgesellschaftliches Projekt, möglichst vielen älteren Menschen so die Teilnahme am digitalen Leben zu ermöglichen und ihnen so auch zu helfen, möglichst lange eigenständig zuhause zu leben“, erklärte Inga Neubauer. Denn mit Hilfe der Technikbotschafter sind Smartphones, SMS, WhatsApp, Skype und Online-Banking für viele Seniorinnen und Senioren sicherlich bald keine Fremdworte mehr.

Von Thorsten Behrens