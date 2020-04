Tafel erinnert an Bombardierung am 8. April

Gifhorn

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. April 1945 fielen mehrere Bomben auf die Oldaustraße. Häuser wurden zerstört, Menschen getötet. „Gegen das Vergessen“ haben die Anwohner Elisabeth und Rudolf Richert zum 75. Jahrestag an einem Torpfeiler der Hausnummer 23 dazu eine Tafel angebracht.

Fachwerk intakt

In diesem Haus lebten seinerzeit die Eltern der heute 73-Jährigen, die Familie Rensch. Auf der Tafel ist neben einem erklärenden Text ein Foto zu sehen vom beschädigten Haus. Im Erdgeschoss klafft ein riesiges Loch: „Komischerweise blieb das Obergeschoss relativ heil“, sagt der 78-jährige Rudolf Richert. Das Fachwerk sei intakt geblieben, nur einige Felder heraus gefallen.

Keller als Luftschutzraum

Vermutlich seien die Schäden am Haus insgesamt geringer geblieben, weil der Keller als Luftschutzraum ausgebaut und „alles mit Pfeilern abgestützt war“, wie Richert aus Erzählungen seines Schwiegervaters erfahren hatte. Auch die Werkstatt für Landmaschinen, die die Familie gegenüber des Wohnhauses betrieb, wurde getroffen: „Trümmerteile sind bis zum Katzenberg geflogen“, habe er erfahren. Das Haus wurde instand gesetzt und steht noch heute.

„Mindestens acht Tote“ und viele Verletzte unter den Bewohnern der Oldaustraße habe der Angriff der acht US-amerikanischen Flugzeugen in der Abenddämmerung gefordert. Jedes habe drei Bomben abgeworfen. Es habe tiefe Krater gegeben, mehrere Häuser wurden komplett zerstört, Bäume aus dem Boden gerissen und Pferde getötet.

Lazarett-Zug der Wehrmacht

Getroffen worden sei auch ein Lazarett-Zug der Wehrmacht, der an jenem Tag in der Oldaustraße – die „eine der ältesten Seitenstraßen der Stadt“ sei – stand. Wie viele Opfer es dort gegeben habe, sei nicht bekannt geworden. Ob das Ziel der Bombardierung der Lazarettzug gewesen sei oder doch eher der nahe gelegene Gifhorner Bahnhof, wisse man eben so wenig. Es gebe allerdings Fotos, die beschädigte Gleise dort zeigten.

Idee von der Freundin

Anfertigen lassen haben die Richerts das Plexiglas-Schild, um mit dafür zu sorgen, dass die Schrecknisse des Krieges nicht in Vergessenheit geraten. Überhaupt auf die Idee gebracht für die Aktion hat sie ihre Freundin Anne Brandes, die an ihrem Haus am Schillerplatz ebenfalls eine Tafel installierte, auf der dessen Geschichte nachzulesen ist.

Von Jörg Rohlfs