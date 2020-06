Tätowierbar beendet Corona-Zwangspause

Gifhorn

Seit Mitte März ging in Gifhorns „Tätowierbar“ nichts mehr. Nach einer mehr als achtwöchigen Pause ist das Tattoo- und Piercing-Studio an der Braunschweiger Straße wieder am Start. Chef Jens Drangmeister freut sich darüber, dass er wieder arbeiten darf. Allerdings gelten strenge Corona-Regeln.

„Ich habe am 20. März dichtgemacht, die offizielle Schließungsverfügung kam erst einige Tage später, doch zu Beginn der Corona-Krise ist die Kundschaft einfach ausgeblieben“, blickt der 42-Jährige auf die mehr als zweimonatige Zwangspause zurück. Jetzt ist der gebürtige Wittinger glücklich darüber, dass er sein Tattoo-Piercing-Studio wieder öffnen darf.

Anzeige

Gerichtliche Entscheidung

„Möglich gemacht hat es eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg“, weiß Drangmeister. Am 15. Mai entschied das OVG in einem Verfahren, dass Tattoostudios ab sofort wieder öffnen dürfen. Das OVG hielt die in der Verordnung vorgenommene Differenzierung „im Bereich der körpernahen Dienstleistungen“ für nicht zulässig: Friseure und Kosmetiker hatten nämlich am 15. Mai bereits seit zwei Wochen wieder auf. Das OVG sah keinen Grund dafür, dass dies nicht auch für Tattoo- und Piercingstudios gelten soll.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Langsam geht’s wieder los“, arbeitet Drangmeister erst einmal abgesagte Tattoo-Termine ab. Auch erste Neuaufträge seien inzwischen eingetrudelt. „Allerdings gelten strenge Hygienevorgaben – für mich und meine Kundinnen und Kunden, denn es geht um den Schutz der Gesundheit“, so der Gifhorner. Er führt die Tätowierbar seit dem 15. Mai 2017.

„Maske tragen – ohne Blabla“ steht auf einem Schild über dem Schreibtisch des Tattoostudio-Chefs. „Beim Betreten des Studios müssen die Hände desinfiziert werden, zudem sind persönliche Daten in einen Anwesenheitszettel einzutragen“, erklärt Drangmeister, der schon vor Corona auf das Einhalten von Hygieneregeln geachtet hat. Einweghandschuhe, Mund- und Nasenschutz und die Verwendung von Einwegmaterialien (Griffstück der Tätowiermaschine und Nadeln): Für Jens Drangmeister steht in Sachen Gesundheit der Eigenschutz und der Schutz seiner Kundschaft klar im Vordergrund.

Aktuelle Einschränkung

„Darum sind aktuell auch einige Tatoos nicht möglich“, bietet der 42-Jährige um Verständnis. Tätowierungen im Gesichts-, Hals- und Brustbereich führt Drangmeister derzeit nicht aus. „Ich müsste direkt über dem Gesicht des Kunden oder der Kundin arbeiten – selbst mit Mundschutz wäre das zu gefährlich und das Ansteckungsrisiko einfach zu groß“, steht für den Chef der Tätowierbar fest. Schließlich könne eine Sitzung bis zu drei Stunden dauern. „Das kommt immer auf die Größe des Tattoos an“, so Drangmeister.

Ebenfalls wichtig: Kundinnen und Kunden sollten zu den Termine alleine vorbei schauen. „Eine Begleitung mitzubringen, ist derzeit leider nicht möglich“, so Drangmeister. Obwohl die Tätowierbar ausreichend Platz bietet, gestattet der 42-Jährige derzeit nur maximal fünf Personen gleichzeitig den Aufenthalt in seinen Geschäftsräumen.

Treue Kundschaft

Die Wiedereröffnung kam für Jens Drangmeister zum richtigen Zeitpunkt. „Viel länger hätte der Shutdown nicht dauern dürfen, denn dann hätte ich dicht machen müssen“, hofft Drangmeister darauf, dass seine Kundinnen und Kunden auch in Corona-Zeiten die Treue halten.

Von Uwe Stadtlich