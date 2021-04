Gifhorn

Einsteigen, Beute machen und dann wieder im Heimatland abtauchen: Es gibt Deliktfelder, bei denen es auch Gifhorns Kriminalpolizei immer häufiger mit ausländischen Tätergruppierungen zu tun hat. Zahlen in der Kriminalstatistik belegen diesen Trend. Insbesondere bei Einbrüchen wird die Ermittlungsarbeit immer schwerer.

Bereits 2012 hatte der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière von einem neuen „Phänomen“ in der Kriminalitätsentwicklung gesprochen. Einbruch werde „zunehmend zu international organisierter Bandenkriminalität“. Die Chefs säßen in den Balkanstaaten, in Georgien oder in Russland. Eine Entwicklung, die auch Gifhorns Kripo-Chef Uwe Ramme bestätigen kann.

Die Täter fliegen ein – und sind schnell wieder weg

„Die Täter fliegen ein – und sind nach sieben oder acht Einbrüchen wieder weg“, verweist Ramme darauf, dass „internationale Bandenkriminalität schwerer zu bekämpfen ist als der Dieb um die Ecke.“ Mit dem Einbrecher aus der Nachbarschaft habe es Gifhorns Kripo darum immer seltener zu tun.

Obwohl die Zahlen im Deliktbereich Einbruchsdiebstahl aus Wohnungen von 183 (2019) auf 170 Fälle (2020) durch den Corona-Lockdown gesunken sind, belegt die nähere Betrachtung der Zahlen den von Ramme angesprochenen Trend. Durch engagierten Einsatz der Gifhorner Polizei wurden insgesamt 46 Tatverdächtige ermittelt. Von diesen waren elf (23,9 Prozent) deutscher Nationalität, 35 Tatverdächtige (76,1 Prozent) waren nicht deutscher Nationalität.

Mehr als 75 Prozent der Täter stammen nicht aus dem Landkreis

„Nur zehn der Tatverdächtigen konnten als örtliche Täter mit Wohnort im Landkreis Gifhorn identifiziert werden“, ergänzt Martin Hesse, Leiter der Analysestelle der Gifhorner Kripo. 36 Tatverdächtige (78,3 Prozent) seien „überörtlicher, überregionaler oder unbekannter Herkunft“, beschreibt Hesse die Entwicklung in der aktuellen Statistik für 2020.

Allerdings hat Gifhorns Kripo auch festgestellt, dass das von der Polizeidirektion Braunschweig entwickelte Konzept zur Bekämpfung von Einbrüchen Erfolg zeigt. In Verbindung mit immer besser gesicherten Häusern und Wohnungen hätten es selbst ausländische Tätergruppierungen schwer. „57 Taten – das sind immerhin 34 Prozent – blieben bereits im Versuchsstadium des Einbruchs stecken“, zieht Hesse Bilanz.

Trotzdem gehörten gerade Einbrüche zu den Delikten, „die das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung sehr stark beeinträchtigen“, weiß Martin Hesse. Die Verletzung der Privatsphäre gehe einher mit dem Verlust des individuellen Sicherheitsgefühls, einer damit verbundenen psychischen Belastung und dem materiellen Schaden.

Einbruchsbekämpfung als Schwerpunktaufgabe: Daran hält Gifhorns Polizei auch in Zukunft fest. Viele der Täter kommen jedoch aus dem Ausland. Quelle: dpa/Archiv

„Aus diesem Grund gehört die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs landesweit zu den Schwerpunkten und Kernaufgaben der Polizei“, führt Hesse aus. Dabei ist es Gifhorns Polizei mit Blick auf 2018 (375 Einbrüche) nicht nur durch Corona gelungen, die Fallzahlen mehr als zu halbieren.

Die Polizei ist auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen

Weil die Kriminellen vor fast jedem Einbruch die Tatorte ganz genau ausbaldowern, sind häufig Hinweise aus der Nachbarschaft wichtig, um ihnen auf die Spur zu kommen. Dabei geht es um verdächtige Fahrzeuge oder sich auffällig verhaltende Personen. „Wir brauchen gerade in diesem Bereich die Mithilfe und Unterstützung der Bevölkerung“, ruft Inspektionsleiter Thomas Bodendiek dazu auf, „lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Telefon zu greifen, um die Polizei zu alarmieren“.

Von Uwe Stadtlich