Täglicher Impuls: Georg Julius über Sehnsucht nach besseren Zeiten

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Georg Julius. Georg Julius ist seit Mitte Juni 2013 Pastor in der evangelisch-lutherischen Paulusgemeinde in Gifhorn. Verheiratet ist er mit Dr. Christiane-Barbara Julius; sie ist Schulpastorin an der BBS 1 in Gifhorn. Nach dem Studium in Bethel, Bonn und Göttingen war er fünf Jahre lang in der heilpädagogischen Betreuung der Lobetarbeit e.V. Celle tätig. Anschließend arbeitete er als Krankenhausseelsorger in Coppenbrügge und als Pastor in den Kirchengemeinden Didderse, Hillerse und Neubrück. Zur Familie gehören zwei Kinder.

Pastor Georg Julius Quelle: Christian Opel

‚Alles wird gut‘ lese ich in den Fenstern des Pauluskindergartens, darunter erstrahlt ein Regenbogen. An vielen Fenstern entdecke ich diese Zeichen: schön bunt... ‚Wir bleiben zuhause‘ steht darunter – notgedrungen. Wir suchen nach Ausdrucksformen unserer Zeit, bemühen uns, die Kinder zu beschäftigen – und uns selbst auch bei Laune zu halten. Nun noch mindestens zwei Wochen länger – bis dahin malen wir Steinschlangen, entdecken Lichtblicke, schätzen Berufe wert, die vorher nicht immer die angemessen Beachtung gefunden haben, singen abends jeder für sich und machen vieles mehr. Vieles machen wir, was jetzt schon ‚gut‘ tut.

‚Alles wird gut‘ als Hoffnungszeichen

‚Alles wird gut‘: Ich nehme den Slogan mal als Ausdruck einer Sehnsucht – wonach? Nach besseren Zeiten als jetzt – sicher. Und offenbar ja auch nach besseren Zeiten als vorher – denn vorher war doch längst auch nicht alles ‚gut’. Da ist ja was völlig Neues, was diese Zeit ausmacht: Die Verletzlichkeit des Lebens ist neu spürbar geworden – nicht nur von Einzelnen – das war sie immer –, sondern nun vieler. ‚Alles wird gut‘ – wenn wir das Bewusstsein der Gefährdung des Leben erhalten können, wenn wir achtsam mit der Schöpfung umgehen. Dann kann ‚Alles wird gut‘ ja auch heißen: Vieles wird nicht wieder so, wie es vorher war – sondern besser, gerechter. So deute ich ‚alles wird gut‘ als Hoffnungszeichen. Verstärkt durch den Regenbogen: In biblischer Deutung das Zeichen des Bundes, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Gott hat es gut gemacht – darum dürfen wir es uns und anderen gut machen. Diese Zusage Gottes gibt mir Hoffnung auf ‚alles wird gut‘.

