Gifhorn: Sturm Nummer drei steht schon in Warteposition

Landkreis Gifhorn

Nach Sturmtief Ylenia startet das Wochenende mit Orkan Zeynep ziemlich stürmisch. Und auch sonst macht das Wetter gute Werbung für das Sofa.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist mit orkanartigen Böen von bis zu 115 km/h, im schlimmsten Fall sogar mit bis zu 120 km/h zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung bis 6 Uhr herausgegeben. Erst dann wird der Wind abschwächen und für den Rest des Tages nur noch Böen von bis zu 60 km/h erreichen. Ansonsten startet der Samstag bei 4 °C mit Regen. Ab dem Mittag lockert es aber auf, und ein paar Sonnenstunden sind möglich, bevor es am Abend erneut zu regnen beginnt. Die Temperatur steigt maximal auf 8 °C.

Am Sonntag ist die Sonne dann spurlos verschwunden. Den ganzen Tag über gibt es eine Menge Regen und die Temperatur steigt von 3 °C auf 10 °C. Während sich zum Abend hin der Regen intensiviert, frischt auch wieder der Wind auf. Der nächste Sturm steht nämlich vor der Tür. So wie es aber aktuell aussieht, wird dieser nicht ganz so stark. Am Sonntagabend und Montag sind Böen von bis zu 90 km/h möglich.

Von Ben Weber