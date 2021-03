Gifhorn

Bei Conti-Teves in Gifhorn geht die Angst um. Die mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des einstmals größten Arbeitgebers der Stadt befürchten den Verlust ihrer Jobs. In einer Streikaktion ging’s am Freitag nicht nur um vier Prozent mehr Lohn. Im Vordergrund stand der Kampf für den Standorterhalt.

Eine Stunde früher die Nachtschicht, die Frühschicht und die Spätschicht beenden: Dazu hatten Gifhorns Conti-Betriebsrat und die IG Metall aufgerufen, um den Druck auf die Chefetage zu erhöhen. „Bereits in der Nachtschicht hat unsere Aktion Erfolg gezeigt“, ist Athanasios Kokotos, stellvertretender Betriebsratschef, zufrieden. 95 Prozent der Beschäftigten seien mit dabei gewesen.

Hoher Organisationsgrad als Chance

In dem hohen Gewerkschafts-Organisationsgrad von 94 Prozent bei Conti-Teves sieht IGM-Betriebsbetreuerin Felina Bodner auch eine Chance, die Geschäftsführung wieder an den Verhandlungstisch zu holen. „Das hier in Gifhorn ist weitaus mehr als eine Tarifrunde“, verweist sie auf das auslaufende Eckpunktepapier, in dem es für Gifhorns Werk nur noch bis Ende 2025 eine Standortgarantie gibt, betriebsbedingte Kündigungen sind bis lediglich Ende 2023 ausgeschlossen. Bis dahin sollen laut Eckpunktepapier nur noch 800 Tevesianer „an Bord“ sein.

Funkstille seit Oktober

IGM-Geschäftsführer Matthias Diesterheft kritisiert die das Conti-Management scharf dafür, dass „absolut keine Gesprächsbereitschaft vorhanden ist“. Der letzte gemeinsame Termin habe im Oktober 2020 im Wolfsburger Gewerkschaftshaus stattgefunden – seitdem herrsche vonseiten der Chefetage Funkstille. „Der Konzern hat genug Geld, zwei Milliarden Euro stehen zudem als Fördermittel in einem Topf bereit, um den Transformationsprozess in der Autoindustrie zu unterstützen“, weiß Diesterheft.

Keine Öffnung des Eckpunktepapiers

Conti-Teves verfüge ferner über hervorragende Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die auch in der Lage seien, Zukunftsprojekte anzugehen. Die Geschäftsführung müsse darum Sorge dafür tragen, dass neue Produkte an den Standort geholt werden, so der IGM-Geschäftsführer. „Die Öffnung des Eckpunktepapiers, um Beschäftigte auf die Straße zu setzen, ist mit uns nicht zu machen“, bezieht der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Athanasios Kokotos deutlich Position.

Sorge um Conti in Gifhorn: Ein Eckpunkte-Papier sichert den Standort-Erhalt nur noch bis Ende 2025 zu – eine Verlängerung schließt die Chefetage laut iGM aus. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der stille Warnstreik am Freitag sei nur ein erster Schritt gewesen, um auf die Sorgen und Ängste der Tevesianer aufmerksam zu machen, so Kokotos. „Wir denken auch darüber nach, das Gespräch mit dem Bürgermeister und der Gifhorner Politik zu suchen – schließlich sind bei uns immer noch 1053 Männer und Frauen – darunter 51 Azubis – beschäftigt“, wünscht sich der stellvertretende BR-Chef Unterstützung aus dem Rathaus.

Hoffnung auf Minister-Unterstützung

Mit Hoffnung blicken die Beschäftigten auf den 14. April: An diesem Tag haben Betriebsrat und Gewerkschaft Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nach Gifhorn eingeladen, um mit ihm über ein Zukunftskonzept für Conti-Teves zu sprechen.

Ob sich das Unternehmen bewegt, ist fraglich. Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusagen aus dem Eckpunktepapier würden nicht weitergeführt, hatte ein Firmensprecher bereits im August 2020 erklärt – und stattdessen darauf verwiesen, dass eingehend die Wettbewerbsfähigkeit des Gifhorner Standortes analysiert werden müsse.

Von Uwe Stadtlich