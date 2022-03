Gifhorn

Der Winter war mild und lange Frostperioden mit klirrender Kälte, heftigem Schneefall und vielen Streueinsätzen hat’s nicht gegeben: Trotzdem ist der Reparaturbedarf auf Gifhorns Straßen hoch. Die Stadt hat mit einer Bestandsaufnahme der Schäden begonnen. Bald startet die Sanierung. Viel Geld steht dafür im Etat bereit.

Der Frühling ist in den Startlöchern, die Sonne hat in den letzten Tagen mehrfach von einem blauen Himmel gelacht – doch in den März-Nächten war’s immer noch bitterkalt. „Wir haben darum erst jetzt mit der Schadenserhebung begonnen. Früher damit zu starten ist nicht sinnvoll, da immer noch die Gefahr von Wintereinbrüchen besteht“, erklärt Stadt-Sprecherin Annette Siemer.

Straßennetz umfasst mehr als 200 Kilometer

Gifhorns Straßennetz hat im Stadtgebiet eine Gesamtlänge von rund 237 Kilometern. Hinzu kommen 194 Kilometer Wirtschaftswege – von denen 60 Prozent jedoch nicht asphaltiert sind. Schäden müssen vom Team des Tiefbauamtes um Leiterin Astrid Behrens auch auf den Radwegen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen erfasst und anschließend beseitigt werden. Das Wegenetz für Radler hat eine Länge von 62 Kilometern. Hinzu kommen die vielen Fußwege.

Bestandsaufnahme der Schäden läuft noch

Erst nach Abschluss der Bestandsaufnahme könne gesagt werden, wie teuer die Reparaturarbeiten tatsächlich sind, so Siemer. „Nach ersten Einschätzungen sind die Schäden vergleichbar mit denen der vergangenen Jahre“, erklärt die Sprecherin der Verwaltung. Für die reine Straßenunterhaltung seien im Haushalt 676.000 Euro angemeldet worden, erklärt Siemer. „In einigen Straßen wurden Kanalbaumaßnahmen durchgeführt, in denen kein grundhafter Straßenausbau erfolgte“, berichtet Siemer. In diesen Fällen werde aktuell geprüft, welche Maßnahme zur Erhaltung der Oberfläche notwendig sind.

Die Patch-Kolonne kümmert sich auch um die Winterschäden auf den Wirtschaftswegen im Gifhorner Stadtgebiet. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Ansonsten setzt die Stadt – wie auch schon in den Vorjahren – auf Straßenreparatur im Patch-Modus. Bei diesem Verfahren wird aus einem Spezialfahrzeug mit Hochdruck per Schlauch eine heiße Bitumenmischung in die Schadstelle gespritzt, anschließend kommt Splitt drauf. Kurz danach ist die reparierte Straße schon wieder befahrbar. Fahrbahnvollsperrungen sind darum in den meisten Fällen nicht erforderlich.

Arbeiten starten bereits im April

„Die Patch-Arbeiten sollen im April beginnen – abhängig von der Witterung“, kündigt Siemer den Start der Straßenreparaturen für den kommenden Monat an.