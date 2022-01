Gifhorn

„Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit“: Unter dieses Motto stellen die Sternsinger ihre diesjährige Aktion. Alle drei Sternsinger-Teams der katholischen Altfrid-Pfarrei haben sich jedoch noch einmal für eine Variante unter Corona-Spielregeln entschieden.

Es gab darum in 2022 wiederum keine Besuche von Kindern und Jugendlichen in den Häusern und Wohnungen. Deshalb fand am Mittwoch auch die Aufwartung im Rathaus aus Anlass der Sternsinger-Aktion unter Pandemie-Bedingungen statt. „Leider können wir heute nicht mit der Präsenz der Heiligen Drei Könige aufwarten“, bedauerte Monika Nortmann, Kuratin der Gifhorner Georgspfadfinder. Sie stellt die traditionelle Sternsingeraktion seit Jahrzehnten auf die Beine.

Grußbotschaft als Film

Ersatzweise konnte sich Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich dann jedoch eine Videoaufnahme ansehen, die die Kinder und Jugendlichen zuvor aufgezeichnet hatten. Sie bereiteten so dem Verwaltungschef mit einem kleinen Filmbeitrag eine Freude.

Segen an der Rathaus-Tür

Zum eigentlichen Besuch der Sternsinger gehört auch die Segnung der Häuser. Diese hat Martin Wrasmann, Pastoralreferent im Ruhestand, vorgenommen. Er griff am Mittwoch zur Kreide und zeichnete den Segen „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ an die Tür des Gifhorner Rathauses.

Wer in diesem Jahr die Sternsinger und ihr Projekt „Gesund werden, gesund bleiben“ zugunsten der Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika noch unterstützen möchte, kann dies tun: Unter Katholische Pfarrei St. Altfrid, IBAN: DE49 2695 1311 0037 0013 10, Stichwort „Spende Sternsinger“, kann Geld für die Aktion überwiesen werden.

