Gifhorn

Ein Offener Brief des Gifhorner AfD-Kreis- und Fraktionsvorsitzenden Stefan Marzischewski-Drewes sorgt für Wirbel an der Freiherr-vom-Stein-Schule. Wortwahl und Formulierungen in dem Schreiben sind nach Auffassung der Schülervertretung „menschenverachtend und ausländerfeindlich“. Die Schulleitung hat inzwischen die zuständigen Behörden eingeschaltet.

„Offener Brief an Detlef Eichner – Ich bin zum Dialog bereit“ ist die Überschrift der Pressemitteilung Nr. 16 vom 4.2.2022, die der AfD-Kreis- und Fraktionsvorsitzende auf seiner Facebook-Seite ins Netz gestellt hat. „Die Sorgen und Nöte, die du als Schulleiter der Freiherr vom Stein Schule bewältigen musst sind mir gut bekannt. Auch deine berechtigte Frustration, dass deine Hauptschule als “Notnagel bzw. Resterampe“ der verfehlten Integrationspolitik seit Jahren missbraucht wird ist jedem bekannt“, heißt es in einem Abschnitt des offenen Schreibens an den Rektor der Freiherr-vom-Stein-Schule.

Schülervertretung ist empört und entsetzt

Diana Stachowski (16), Halise Shale (16), Halid Aydemir (17), Naser Smoki (17) und Songül Celik (14) bilden die Schülervertretung (SV) der Schule – und sind empört und entsetzt. „Wir sind die Zukunft, jeder Mensch leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Arbeit dieser Schule – es ist unerhört, uns als Resterampe zu bezeichnen“, wirft Halid Aydemir dem AfD-Chef Unkenntnis über die wichtige Integrationsarbeit der Stein-Schule vor. Der Brief zeige rassistische Tendenzen. Naser Smoki, der die Stein-Schule seit der neunten Klasse besucht und kurz vor dem Abschluss steht, pflichtet ihm bei: Marzischewski-Drewes fehle die Kenntnis darüber, was von den 345 Kindern und Jugendlichen an dieser Schule tatsächlich geleistet werde.

SV-Sprecherin: „Ich fühle mich angegriffen und herabgewürdigt“

„Wir sind doch ganz normale Menschen – ich fühle mich durch diesen Brief auch persönlich angegriffen und herabgewürdigt“, ist auch SV-Sprecherin und Zehntklässlerin Diana Stachowski über Wortwahl und Formulierungen in dem Offenen Brief erschüttert und tief betroffen. Sie verweist darauf, dass viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler tolle Leistungen zeigen und darum bald weiterführende Schulen besuchen werden.

„Wir halten zusammen und verstehen uns prima“, steht für Halise Shala fest, dass es in einer funktionierenden Gesellschaft darum gehe, „jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist“. „Dieser Mann hat der Stein-Schule keinen Respekt erwiesen“, kündigt Halid Aydemir an, dass die SV das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen werde. Die Wortwahl in dem Brief sei „menschenverachtend und ausländerfeindlich“.

Rektor schaltet Schulbehörde ein

„Als Privatmenschen kann man mich verbal attackieren, doch ich lasse es nicht durchgehen, wenn jemand meine Schülerinnen und Schüler durchbeleidigt – hier wurde eine Grenze überschritten“, steht für Rektor Dr. Detlef Eichner, Chef des 40-köpfigen Stein-Schul-Kollegiums, fest. Über den Offenen Brief habe er inzwischen das Regionale Landesamt für Schule und Bildung (früher Landesschulbehörde) sowie die Stadt als Schulträger informiert. „Mit Bürgermeister Matthias Nerlich habe ich inzwischen persönlich über den Vorfall gesprochen“, so Eichner. Zudem würden sich die Rektoren der Gifhorner Schulen bei der kommenden Dienstbesprechung mit dem Thema befassen. „Das lassen wir nicht auf uns sitzen.“

Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule: 345 Kinder und Jugendliche werden an der Schule unterrichtet, an der 25 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Durch Preise wurde die Integrationsarbeit mehrfach gewürdigt. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule, die die älteste Schule der Stadt und die einzige Hauptschule in Gifhorn ist, wurde für ihre hervorragende Integrationsarbeit schon mehrfach ausgezeichnet. 2018 gab’s von Braunschweigs Polizeipräsident Michael Pientka den Zivilcourage-Preis. 2021 wurde der Stein-Schule als bisher erste Hauptschule im Land Niedersachsen der Titel „Demokratie-Schule“ verliehen. Die offizielle Preisübergabe ist wegen Corona noch nicht erfolgt, soll jedoch nachgeholt werden.

Von Uwe Stadtlich