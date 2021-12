Gifhorn: Startschuss für Wohn-Projekt in der ehemaligen Hempel-Galerie ist gefallen

Gifhorn

Seit der Modemarkt Anfang 2019 aus der ehemaligen Hempel-Galerie am Steinweg ausgezogen ist, stehen große Flächen im Obergeschoss leer. Damit ist bald Schluss, denn bis Ende 2022 entstehen dort mehrere Wohnungen mit gehobenem Standard. Gebaut wird von der Amandla International GmbH, die seit Jahren Eigentümerin der riesigen Immobilie im Norden der Fußgängerzone ist.

„Die Firma Amandla plant den Umbau des reinen Geschäftshauses in ein Wohn- und Geschäftshaus mit Einzelhandel im Erdgeschoss und 18 Wohnungen in den Obergeschossen“, sagt Kay Hoppe von der Real Estate Solution GmbH. Das Unternehmen aus Geldern in Nordrhein-Westfalen ist mit der Projektierung des Mammut-Vorhabens betraut.

Auf zwei Etagen soll Wohnraum entstehen

Dort wohnen und leben, wo früher einmal Pullover, Hemden und auch Jacken über den Ladentisch gegangen sind: Die Planung würden einen gehobenen und attraktiven Standard für die Wohnungen vorsehen, so Hoppe. „Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 75 und bis zu 150 Quadratmeter, die Wohnungen erstrecken sich über zwei Etagen“, nennt Planer Kay Hoppe weitere Details.

Für das Projekt – laut Hoppe wird ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert – liege inzwischen eine rechtskräftige Baugenehmigung vor. Der Startschuss für vorbereitende Arbeiten in dem großen Gebäude sei gefallen. „Der Rückbau in den Obergeschossen hat bereits stattgefunden. In Kürze wird mit der Ausschreibung begonnen. Der Start ist in erheblichem Maße von den Kapazitäten der Baufirmen abhängig. Wir würden gerne Anfang des Jahres mit dem Innenausbau beginnen“, geht Kay Hoppe auf den Zeitplan ein. Zwölf Monate müssen die Handwerksfirmen dann in der ehemaligen Hempel-Galerie ran. „Wir gehen von einer Bauzeit bis Ende 2022 aus“, erklärt Hoppe.

280 Tiefgaragen-Stellflächen für Autos

Mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern und mehr als 280 Tiefgaragen-Stellplätzen gehört das Gebäude der ehemaligen Hempel-Galerie zu den größten Immobilien in der Gifhorner Fußgängerzone, doch das Parkhaus ist seit Wochen dicht. Es werde renoviert und dann wieder in Betrieb genommen, versichert der Planer. „Die Entscheidung ob die Parkgarage vom Eigentümer oder einer Fremdgesellschaft betrieben wird, steht allerdings noch aus“, so Hoppe.

Sanierung des Parkdecks und der Tiefgarage: Nach Abschluss der Arbeiten sollen die 280 Parkplätze in der ehemaligen Hempel-Galerie wieder zur Verfügung stehen. Quelle: Sebastian Preuß

Betrieben hatte das Parkhaus bisher Hans-Günter Hermanns von City Parkhaus in Aachen. Sein Unternehmen – es kümmert sich um 14 Parkhäuser im gesamten Bundesgebiet – war mehr als acht Jahre auch für das Parkhaus in der früheren Hempel-Galerie verantwortlich. Der Vertrag mit Hermanns für die mehr als 280 Stellflächen unweit der Fußgängerzone endete im August.

Was passiert mit den Ankermietern, darunter C&A und H&M? – „Die Mieter – außer C&A – haben noch längere Mietvertragslaufzeiten. Wie sich C&A positioniert, können wir aufgrund der Gesamtsituation im Einzelhandel und im Unternehmen C&A derzeit nicht abschätzen“, erläutert Hoppe. Eine Antwort von C&A selber auf eine entsprechende AZ-Anfrage steht noch aus.

„Das Projekt trifft den Zeitgeist“

„Das Projekt trifft den Zeitgeist“, ist Hoppe bereits in der angelaufenen Planungsphase davon überzeugt, dass es gelingen wird, die 18 Wohnungen (acht Wohnungen im ersten Obergeschoss, zehn Wohnungen im Dachgeschoss) rasch zu vermieten. „Die Leute sind sofort in der Fußgängerzone, und in unmittelbarer Nähe befindet sich zudem ein Edeka-Markt“, sieht Hoppe für zukünftige Mieterinnen und Mieter den Vorteil darin, dass im Prinzip auf ein Auto verzichtet werden kann.

„Wer die Vermarktung der Wohnungen übernimmt, ist noch nicht geklärt “, sagt der Planer. Wenn der konkrete Baubeginn feststehe, werde es auch weitere Gespräche mit der Stadtverwaltung geben.

Von Uwe Stadtlich