Gifhorn

Es ist das größte Bauvorhaben, das die Sparkasse am Standort Gifhorn bisher auf die Schiene gesetzt hat: Im Gewerbegebiet Am Allerkanal entsteht hinter dem Technischen Zentrum in der Nordhoffstraße ein riesiger Neubau. Das Geldinstitut investiert dafür einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Einzug in das Gebäude soll im übernächsten Jahr stattfinden. Es wird bereits gearbeitet.

Radlader, Raupen und Bagger sind auf der weitläufigen Fläche inzwischen im Einsatz und bereiten den Baugrund für das Millionen-Projekt vor. „Die Arbeiten sind Mitte September gestartet“, sagt Eike Fromhage, Sprecher der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Das dreigeschossige Gebäude werde nach Fertigstellung über rund 7400 Quadratmeter Betriebs- und Geschäftsfläche verfügen.

Stabsbereiche ziehen vom Schlossplatz in den Neubau

„Der Erweiterungsbau am Technischen Zentrum in Gifhorn wird insbesondere die vorstandsnahen Stabsbereiche aufnehmen, die heute im Gebäude Schlossplatz 3 angesiedelt sind“, führt der Sparkassen-Sprecher weiter aus. Die meisten Räume der Filiale am Schlossplatz will zukünftig der Kreis nutzen, der die Immobilie zum Kaufpreis von fünf Millionen Euro erworben hat.

Sparkassen-Neubau: Der weitläufige Baugrund für das Millionen-Projekt wird vorbereitet. 290 Arbeitsplätze sollen in dem Gebäude entstehen. Quelle: Uwe Stadtlich

Das Geldinstitut stellt sich mit dem Neubau in der Nordhoffstraße für die Zukunft auf. „Damit werden effizientere Arbeitsabläufe und Strukturen gewährleistet und eine bessere bereichsübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht“, so Fromhage. Auch Teile des Bereiches Firmenkunden sollen an dieser Stelle untergebracht werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt erst 2023

Gebaut wird dieses und auch das kommende Jahr. „Die Inbetriebnahme ist dann für das erste Quartal 2023 vorgesehen“, geht Eike Fromhage auf den Zeitplan ein. „Insgesamt werden hier nach Fertigstellung etwa 290 Arbeitsplätze angesiedelt sein.“ Neben attraktiven Arbeitsplätzen werde auch ein modernes Work-Café entstehen, „das nicht nur die Essensversorgung für die Mitarbeitenden sicherstellt, sondern auch für vielfältige Begegnungen ganztägig zur Verfügung steht“, verspricht Fromhage.

Die Sparkasse will E-Mobilität fördern

„Außerdem wird ein zentraler multifunktionaler Kommunikationsbereich gebaut, der für interne Besprechungen und für Kundentermine unseres Bereiches Firmenkunden genutzt wird“, so Fromhage. Das Geldinstitut will auch die E-Mobilität in Gifhorn unterstützen und voranbringen. Ladestationen für Fahrzeuge von Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vorgesehen.

Sparkassen-Neubau: Er entsteht hinter dem Technischen Zentrum, das sich in der Gifhorner Nordhoffstraße befindet. Quelle: Uwe Stadtlich

Ohne Parkplätze für Kundschaft und Mitarbeitende geht’s jedoch nicht: Am Neubau werden auch rund 200 Stellflächen für Autos entstehen.

Von Uwe Stadtlich