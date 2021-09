Gifhorn

Ein neues Wohngebiet mit einer eigenen Kindertagesstätte: Die Stadt realisiert dieses Projekt in Kooperation mit dem Christlichen Jugenddorf Deutschland (CJD). Das größte Bildungs- und Sozialunternehmen in Deutschland investiert als Träger rund 4,5 Millionen Euro in Gifhorns neue Kita. Die Arbeiten sind gestartet. Die Eröffnung soll schon im kommenden Jahr sein.

„Es wird fröhlich und lebendig im Baugebiet Lehmweg-Süd in Gifhorn“, freut sich CJD-Sprecherin Jenny Braun bereits jetzt auf den Start der neuen Betreuungseinrichtung. Voraussichtlich im Spätsommer 2022 soll es soweit sein. „Bis zu 105 Kinder im Krippen- und Kindergartenalter werden dann in der neuen Kita, für die vor wenigen Tagen der Spatenstich erfolgt ist, untergebracht und betreut“, so Braun. „Neben den Kitas in Braunschweig und Wolfsburg wird dies die dritte Kindertagesstätte sein, die das CJD Niedersachsen Süd-Ost als Träger betreibt“, verweist Jenny Braun auf Erfahrungen des CJD in der Kinderbetreuung.

Neues Wohngebiet mit eigenem Kindergarten: Am Lehmweg baut das Christliche Jugenddorf Deutschland (CJD) eine Kita. Mehr als 100 Kita-Plätze werden hier geschaffen. Quelle: Uwe Stadtlich

Der Neubau kostet 4,5 Millionen Euro

Die stattliche Summe von 4,5 Millionen Euro wird vom CJD in das Bauprojekt investiert. Die Vorbereitungen des Bauareals, das sich direkt am Lehmweg und somit an der Einfahrt zum neuen Baugebiet befindet, ist angelaufen. „Die neue Kita wird einen Lebens-, Lern- und Spielort mit besonderem pädagogischen Konzept sein“, verspricht Braun. Nach Fertigstellung des Gebäudes sollen in zwei Krippengruppen je 15 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren betreut werden. Drei Kindergartengruppen sind zudem geplant für je 25 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. „Der Aufbau einer integrativen Kindergartengruppe mit Plätzen für bis zu 18 Kindern soll im zweiten Betriebsjahr folgen“, kündigt die Sprecherin des CJD an.

Das Kita-Grundstück ist 4000 Quadratmeter groß

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich, ist glücklich darüber, dass mit der neuen CJD-Kita in Gifhorn nun weitere Betreuungsplätze entstehen. „Ich freue mich, dass wir mit dem CJD einen neuen Kita-Träger für die Stadt Gifhorn gewinnen konnten und nach intensiver Vorbereitungszeit der Bau nun starten kann“, so der Verwaltungschef. Ursprünglich war der Baubeginn für die Kindertagesstätte am Lehmweg für Frühjahr 2021 geplant gewesen. Ein Grund für die Verzögerung des Baustarts sei unter anderem die Vereinheitlichung der Kita-Rahmenverträge gewesen, führt Braun aus.

Nun könne es das CJD kaum erwarten, die neue Kita mit Leben zu füllen, griff CJD-Gesamtleiter Kirk Chamberlain mit Nerlich gemeinsam zum Spaten, um den Startschuss für das Projekt zu geben. Rund 4,5 Mio. Euro Investitionskosten seien für den Bau der neuen Kita geplant, „der auf ökologisch modernstem Stand basiert“, so Chamberlain. Das mit viel Tageslicht durchflutete Gebäude auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Areal wird über eine Fläche von rund 1100 Quadratmetern verfügen. Planer und Bauverantwortlicher ist Architekt Stefan Klemm, der bereits 2017/18 die CJD- Kita „Die Wilden Wölfe“ in Wolfsburg auf die Schiene gesetzt hat.

Eltern sollen ihre Kinder nicht mit dem Auto bringen

Die Kindertagesstätte entsteht bewusst am Rande des Baugebiets, um das Wohngebiet nicht mit zusätzlichem Verkehr zu belasten. „Doch wir werden die Eltern auch ermutigen, ihre Kinder mit dem Fahrrad zu bringen und abzuholen.“, sagt Uwe Klaue, Fachbereichsleiter Elementarpädagogik im CJD Niedersachsen Süd-Ost.

„Wir haben noch viel Arbeit vor uns, freuen uns aber sehr, dass wir endlich loslegen dürfen.“, freut sich auch Klaue auf die Kita-Eröffnung im Sommer 2022.

Von Uwe Stadtlich