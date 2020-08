Gifhorn

Viele Beschäftigte von Conti-Teves in Gifhorn sorgen sich um ihren Arbeitsplatz. Der Grund: Das zwischen Werkleitung und Arbeitnehmervertretung 2015 ausgehandelte Eckpunktepapier gibt dem Werk lediglich bis Ende 2025 eine Bestandsgarantie. Eine Verlängerung der Zusagen lehnt das Unternehmen ab.

Nach wie vor seien die im Oktober 2015 festgelegten Punkte des Eckpunktepapiers gültig, versichert Conti-Sprecher Sören Pinkow. Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall hätten sich damals auf eine Standortgarantie für den Standort Gifhorn bis 2025 geeinigt. Wichtiger Bestandteil des Verhandlungsergebnisses sei auch, dass Continental bis 2023 auf betriebsbedingte Kündigungen verzichte, so Pinkow.

Anzeige

Derzeit gibt es 1150 Tevesianer, das Werk stellt 15 Azubis ein

Weiterhin wurden vor fünf Jahren in dem Eckpunktepapier 1000 Stammarbeitsplätze (ohne Auszubildende) bis Ende 2019, 900 bis 2020 beziehungsweise 800 bis 2023 garantiert. „Die aktuelle Mitarbeiteranzahl beträgt derzeit rund 1150. Im Jahr 2020 werden wir 15 Azubis einstellen“, geht Pinkow auf die aktuelle Lage ein.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Produktionsverlagerung nach Osteuropa

Auch an eine weitere Zusage der Verhandlungen in 2015 habe sich der Konzern gehalten: „In den vergangenen Jahren wurden mehr als 100 Millionen Euro in das Werk Gifhorn investiert“, erläutert der Conti-Sprecher. Weniger erfreulich für den Standort Gifhorn: Die Produktion der Elektromotoren – in sie hatte Conti-Teves in der Anfangsphase viel Hoffnung gesetzt – ist im Jahr 2019 ausgelaufen, ebenso die Produktion von Bremssätteln. „Die wenig profitable Produktion von Bremszylindern wird in den kommenden Jahren nach Osteuropa verlagert“, kündigt Pinkow den nächsten Schritt an.

Wegen der Corona-Pandemie gibt es einen Produktionsrückgang

„Bedingt durch die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Umsatzrückgang wird derzeit der Produktionsrückgang mit Kurzarbeit in den variablen wie auch den administrativen Bereichen kompensiert“, geht Pinkow auf die aktuelle Lage am Standort Gifhorn ein.

Eine schlechte Nachricht für Gifhorns Tevesianer: Die Gespräche über eine Verlängerung der Zusagen aus dem Eckpunktepapier würden derzeit nicht weitergeführt, so der Unternehmenssprecher. „ Continental hält die vertraglichen Verpflichtungen aus dem Eckpunktepapier ein, wird jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation zunächst sehr eingehend die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes analysieren müssen – und gegebenenfalls über möglicherweise notwendige, zusätzliche Maßnahmen beraten und entscheiden“, bezieht Pinkow Position.

Conti-Teves hat große Bedeutung für die Stadt Gifhorn

Die IG Metall fordert die Unternehmensführung auf, umgehend Gespräche aufzunehmen, um die Zukunft des Standortes Gifhorn auch weiterhin zu sichern. „Es geht darum, Kooperationswege mit anderen Standorten und Partnern zu finden und auf neue Technologien zu setzen – dazu muss man sich öffnen“, sagt Matthias Disterheft von IGM-Geschäftsstelle Wolfsburg. „Wir werden die Zeit nutzen, um Zukunftsperspektiven aufzuzeigen“, kündigt Disterheft an. Konkret nennt er den Einsatz von Wasserstofftechnologie in der Pkw-Branche. Die IGM werde für den Standort Gifhorn kämpfen, denn er habe große Bedeutung für die Stadt. Dieses habe auch schon Bundesarbeitsminister Hubertus Heil unterstrichen.

Von Uwe Stadtlich