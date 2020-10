Gifhorn

Auch in Corona-Zeiten stellen die mehr als 360 Aktiven der Gifhorner Stadtwehr den Brandschutz rund um die Uhr sicher. Welche Schwierigkeiten die Pandemie für den Einsatz- und Ausbildungsbetrieb mit sich bringt, schilderte Kommando-Mitglied Jürgen Schacht jetzt der Politik.

„Zu Corona-Beginn mussten wir in allen Ortswehren sämtliche Aktivitäten einstellen, haben dann jedoch begonnen, langsam wieder hochzufahren“, informierte der Wilscher Ortsbrandmeister – er gab den Situationsbericht in Vertretung für Stadtbrandmeister Matthias Küllmer ab – die Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehr, Verkehr und öffentliche Ordnung. „Hygienemittel sind allen Ortswehren zeitnah und ausreichend bereitgestellt worden“, so Schacht.

Das Ansteckungsrisiko minimieren

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, sei unter anderem eine Umstellung der Alarm- und Ausrückordnung erfolgt. Sie gelte weiterhin. Bei einer Alarmierung müsse auch in den Einsatzfahrzeugen auf Abstand geachtet werden. So würden sich in den Wagen (TLF und TSF) aktuell nur vier statt sechs Personen befinden, führte Schacht aus. Diese Personal-Reduzierung habe zur Folge, dass Gifhorns Ortswehr bei Einsätzen grundsätzlich von Wilsche oder Neubokel unterstützt werde. „Beide Wehren können diese Unterstützung gut leisten“, versicherte der Wilscher Feuerwehr-Chef. Die Schlagkraft der Wehr sei trotz Corona vorhanden, verwies Schacht als positives Beispiel auf einen gemeinsamen Löscheinsatz auf dem Campingplatz bei Brenneckenbrück.

Gifhorner Ortswehr in zwei Züge aufgeteilt

Um in einem Ansteckungsfall die Einsatzbereitschaft der Gifhorner Ortswehr trotzdem gewährleisten zu können, seien die Brandschützer in zwei Züge aufgeteilt worden. „Das wird konsequent durchgezogen“, so Schacht. In der ersten Phase der Pandemie sei auch der Ausbildungsbetrieb komplett eingestellt worden. „Langsam tasten wir uns wieder zurück in Richtung Normalität“, berichtete Schacht der Politik darüber, dass „mit einem vorsichtigen Übungsdienst“ wieder begonnen worden sei – getrennt in Gruppen, nicht gemeinsam und unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen.

In einigen Ortswehren im Stadtgebiet sei auch die Schulung und Ausbildung für die kleinen Brandschützer in den Kinder- und Jugendwehren wieder angelaufen. „Alles mit angezogener Handbremse – doch wir möchten, dass der Nachwuchs bei uns bleibt“, erklärte Schacht. Wilsche werde mit seiner Nachwuchsarbeit nach den Herbstferien wieder starten. Der Mund- und Nasenschutz sei bei der Ausbildung unverzichtbar: „Man gewöhnt sich daran.“

Mit Feuerwehr-Bedarfsplan befassen

Befassen will sich Gifhorns Stadtkommando demnächst intensiv mit dem bereits vorliegenden Feuerwehr-Bedarfsplan. „Da sind wir durch Corona noch nicht weitergekommen – wir werden jetzt jedoch alles vorbereiten, damit wir nicht in Verzug geraten“, versicherte Jürgen Schacht der Politik. Der Bedarfsplan ist Grundlage für die zukünftige Feuerschutzkonzeption der Stadt, in der es unter anderem um die Beschaffung und die Standort-Festlegung von Großfahrzeugen geht. Auch die Anschaffung von Material – beispielsweise Wärmebildkameras für die Einsatzfahrzeuge – regelt das umfassende Konzept. Es wurde von der Politik Mitte Juni auf den Weg gebracht.

