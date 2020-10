Gifhorn

Sie haben es sich nicht leicht gemacht: In einer Marathonsitzung mit rund 50 Tagesordnungspunkten, in der zunächst sogar die Redezeit auf Minuten begrenzt werden musste, nahmen sich Gifhorns Politiker am Montagabend in der Stadthalle mehr als eine Stunde Zeit, um darüber zu diskutieren, ob Gifhorner Straßen, die nach Personen benannt sind, die aktiv für das Nazi-Regime waren, umbenannt werden sollen oder nicht. Zuvor war die Sitzung hektisch und mit zahlreichen hitzigen Attacken verlaufen, doch bei diesem Thema herrschte plötzlich eine ganz besonders konzentriert-ruhige Atmosphäre. Sogar die individuelle Redezeit-Begrenzung wurde für die Diskussion außer Kraft gesetzt.

SPD und Grünen machten sich für eine Kommission stark

Die Namensliste, die allen vorlag, gründet sich auf eine Untersuchung des Historikers Dr. Manfred Grieger. Gemeinsam hatten SPD und Grünen einen Ergänzungsantrag formuliert. Ihr Anliegen: Eine Kommission soll die Liste der 16 zur Debatte stehenden Straßennamen prüfen. Eine sorgfältige Prüfung sei notwendig, ehe man dann eine Umbenennung in Angriff nehme, begründete Anke Klitzke (Grüne). Ulrich Stenzel ( SPD) sagte, da wolle man „ergebnisoffen“ rangehen und „gegebenenfalls“ umbenennen.

„Ist jemand Täter gewesen, müssen wir handeln“

Für die AfD sprach sich Robert Preuß für den Erhalt aller Straßennamen aus. „Geschichte sollte man nicht säubern“, sondern sich der Vergangenheit stellen. Er mahnte vor „moralischer Selbstüberhöhung“. Klar entschieden für eine neue Bezeichnung der mit Nazi-Vergangenheit verhafteten Straßennamen sprach sich Nicole Rudbach für die ÖDP aus. Es sei „an der Zeit, die Wahrheit auszusprechen“. Emotional wurde es, als Willy Knerr ( CDU) ans Mikrofon trat. „Wir dürfen das Thema nicht vereinfachen.“ Ob jedes NSDAP-Mitglied auch Täter gewesen sei, müsse man sich fragen. Und auch an die in Gifhorn lebenden Angehörigen müsse man denken. Ganz klar für ihn: „Ist jemand wirklich Täter gewesen, dann müssen wir handeln.“

Jürgen Völke (ULG) machte dann einen Einwand, den CDU-Chef Thomas Reuter aufgriff und als Ergänzung zur Verwaltungsvorlage formulierte. In der Vorlage hatte die Stadt unter Punkt eins formuliert: Die Stadt soll alle betreffenden Namen beibehalten. Mit dem Zusatz „zunächst“ fand die Vorlage dann nach mehr als einer Stunde Debatte eine knappe Mehrheit. Bürgermeister Matthias Nerlich hatte zuvor noch das Wort ergriffen und von „einer Sternstunde des Stadtrates“ gesprochen. Noch nie so intensiv über das dunkle Kapitel Nationalsozialismus in Gifhorn diskutiert worden. Ein Prozess, der weitergehen soll. Denn auch die Beschlüsse, das Thema weiter in der Öffentlichkeit darzustellen sowie das Erstellen einer Richtlinie zur Vergabe von Straßennamen wurden am Montag beschlossen. Auch die Gedenkaktion „Stolpersteine“ soll in Gifhorn starten.

Von Andrea Posselt