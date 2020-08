Gifhorn

Stadtplanerin Maike Klesen brauchte gar keine großen Überredungskünste am Montag bei der Sitzung des Stadtplanungsausschusses der Stadt Gifhorn. „Es ist eine super gute Sache, dass wir dort, wo die Menschen wohnen, auch eine medizinische Versorgung anbieten.“ Das soll nun beim Neubaugebiet Lehmweg Süd der Fall sein. Damit dort ein Ärztehaus entstehen kann, muss die örtliche Bauvorschrift leicht geändert werden. Die Fläche liegt aktuell in einem „allgemeinen Wohngebiet“. Hier wäre das Ärztehaus nicht zulässig. Ist es aber nun mit dem Zusatz.

Künftig sollen Solardächer in der Innenstadt erlaubt sein

Schnell vom Tisch war auch die Vorlage, dass künftig auch in der Gifhorner Innenstadt Solardächer erlaubt sind. Vor Jahren war das noch heiß diskutiert und dann seitens der Politik verboten worden – am Montag ging es in die genau andere Richtung. Solardächer sind nun auch in Gifhorns Stadtkern erlaubt. „Wenn es denn der Denkmalschutz erlaubt“, fügte Ausschussvorsitzender Gunter Wachholz hinzu.

Fördergelder für den Schlosssee: Ja zum Antrag der Stadt

Der Schlosssee soll in einem großen Paket aufgewertet werden und künftig mehr Freizeitwert für Bürger und Touristen bieten. Das Konzept steht schon lange. Doch nun hat die Verwaltung einen Kniff entdeckt, wie man für das eigentlich 316 000 Euro teure Paket beim Förderprogramm ZILE Geld abzapfen kann. Fitnessparcours, Picknickplätze und vieles mehr sieht das städtische Konzept vor. Läuft es optimal, könnte der Eigenanteil auf 117 000 Euro sinken. Keine Frage, die Mitglieder des Stadtplanungsausschuss stimmten dafür, die Förderung zu beantragen.

Um den Ortscharakter im Südostbereich von Gifhorn zu sichern, soll eine örtliche Bauvorschrift für 13 Gebiete erstellt werden. Bei einer Ortsbegehung hatten die Politiker auch festgestellt, dass hohe Hecken und Zäune kaum für Luftdurchzug sorgen. Auch soll festgeschrieben werden, dass künftig Steingärten ein Tabu sind. Auf Nachfrage seitens der Politik betonte Klesen, dass diese Regelungen nicht für bereits bestehende Häuser gelten. Da gelte Bestandsschutz.

Eine Gifhorner Straße soll nach ermordetem Politiker Walter Lübcke benannt werden

Ein Antrag der AfD, der GEG eine feste Richtlinie für die Vergabe von Baugrundstücken an die Hand zu geben, wurde abgeschmettert. Willy Knerr ( CDU): „Da wollen wir nicht reinreden, das muss die GEG entscheiden.“ Andreas Katsch-Herke (ULG): „Wir sind auch dagegen.“ Auch Carsten Behling ( SPD) schloss sich den Standpunkten der Vorredner an. Behling trug auch den SPD-Antrag vor, in Gifhorn eine Straße nach dem ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zu benennen. Einzuwenden hatte dagegen niemand etwas. Knerr wünschte sich jedoch den Zusatz, dass das mit einer noch zu entwerfenden Regelung für Straßenbenennungen überein stimmen müsse. Auf diesen Zusatz konnten sich alle einigen.

Von Andrea Posselt