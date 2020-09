Gifhorn

Wegen Corona fällt Ende 2020 die ganz große Sause zum Jahreswechsel in Gifhorns Stadthalle vermutlich flach. Stattdessen soll Künstler Matthias Brodowy die Gifhornerinnen und Gifhorner humorvoll ins neue Jahr schicken. Das Stadthallen-Team feilt aktuell an einem Konzept. Denkbar ist ein „Doppel-Auftritt“. Details gibt’s im Oktober.

„Wir stehen in Verhandlungen mit dem Management von Brodowy“, sagt Stadthallen-Sprecherin Stefanie Schrader, die auch für Eigenveranstaltungen der Stadthalle verantwortlich ist. „Urspünglich hatten wir nur einen Auftritt von Brodowy geplant – und der sollte um 18 Uhr stattfinden“, so Schrader. Inzwischen sei man bemüht, den Künstler am Silvester-Tag für gleich zwei Auftritte zu verpflichten. „Einen Auftritt in den Nachmittagsstunden, einen Auftritt am Abend“, erläutert Schrader die Konzept-Idee.

Es gilt ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter

„Wir können aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Regeln auch noch nicht sagen, ob Brodowy im Theatersaal oder im großen Saal der Stadthalle zu sehen sein wird“, erläutert Stefanie Schrader. Da aktuell ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter gelte, könnte im Theatersaal in der momentanen Situation nur jeder vierte Platz vergeben werden. „130 Personen kriegen wir so unter“, rechnet Schrader nach. Im großen Saal würden es derzeit 180 bis 200 Personen sein.

„Wir sind noch nicht in den Vorverkauf gegangen, denn weitere Abstimmung sind nötig“, ist Schrader optimistisch, dass es Details zu der Silvester-Veranstaltung im kommenden Monat gibt. Bis dahin heißt es auf der Stadthallen-Homepage in Sachen Brodowy-Gastspiel: „Preise und Vorverkaufsbeginn: Info folgt“. Ein Ziel steht für Schrader jedoch ganz klar im Vordergrund: „Unsere Besucher sollen sich wohlfühlen und nach einer Veranstaltung mit einem guten Bauchgefühl nach Hause gehen.“

Eine Programmpause ist wegen Corona nicht geplant

Darum soll’s bei dem Auftritt von Brodowy in Gifh0rns Stadthalle auch keine Programmpause geben. „Damit wird vermieden, dass es zu unnötigen Publikumsbegegnungen im Foyer kommt – wir wollen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten“, verweist Schrader darauf, dass viele Stadthallen-Gäste der älteren Generation angehören und somit zur Corona-Risikogruppe zählen.

Matthias Brodowy – er gestaltete erst kürzlich die Abschiedsfeier von Altfrid-Pastoralreferent Martin Wrasmann in Gifhorn mit – steht seit 30 Jahren als Kabarettist, Sänger und Pianist auf der Bühne. Auch wenn er sich selbst gern als „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ bezeichnet und von Haus aus eigentlich studierter Kirchenmusiker ist – sein Programm „Bis es euch gefällt“ ist zugleich Best-of-Brodowy und vereint drei Jahrzehnte kabarettistische Gipfelstürme.

Brodowy wurde 2013 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. „Bis es euch gefällt“ ist eine temporeiche One-Man-Show, Texte und Töne in Laut und in Leise, Klassiker und Aktuelles, jenseits der Frage, ob das nun noch Kabarett oder schon Comedy ist.

