Gifhorn: Stadt verzichtet samstags auf Parkgebühren

Gifhorn

Die Parkautomaten müssen am Samstag nicht mehr gefüttert werden: Auf allen städtischen Parkflächen soll diese Regelung jeweils samstags – vorerst von Oktober bis Dezember – gelten. Nach einer kontrovers geführten Diskussion brachte die Ratsmehrheit aus CDU und Grünen ihren Antrag im Verkehrsausschuss durch.

„Auf die Erhebung von Parkgebühren auf gebührenpflichtigen städtischen Parkflächen/Parkplätzen an den Samstagen im Oktober, November und Dezember 2020 wird verzichtet. Dieselbe Regelung soll auch für das Parkhaus in der Hindenburgstraße sowie für den Parkplatz „Schottische Mühle“ getroffen werden“: Sechs Ja-Stimmen machten den Weg für diesen Antrag der Ratsmehrheits-Gruppe frei – der nicht bei allen Ausschussmitgliedern für Begeisterung sorgte. SPD-Ratsherr Boris Jülge und AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes enthielten sich, für die Gruppe ULG/ FDP stimmte Dr. Stefan Armbrecht dagegen.

„Antrag der Ratsmehrheit sorgt für Verwirrung“

„Ich finde den Antrag nicht gut – er wird an den Samstagen zu einer unnötigen Verkehrsverdichtung in der Innenstadt führen und sorgt zudem für Verwirrung“, verwies ULG-Bürgervertreter Volker Pollack darauf, dass unter anderem das Schütte-Parkhaus nicht in das Modell eingebunden sei und kein kostenfreies Samstags-Parken anbiete. „Weiß das der Kunde, der mit seinem Auto zum Einkaufen nach Gifhorn kommt?“, hakte der Unabhängige nach.

Regelung gilt von Oktober bis Dezember: Samstags müssen auf städtischen Parkflächen in den kommenden drei Monaten keine Gebühren entrichtet werden. Quelle: Sebastian Preuß

CDU-Ratsherr Horst Ganz, der den Antrag der Mehrheitsgruppe noch einmal begründete, ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Durch die Coronakrise gebe es zum Teil erhebliche finanzielle Einbußen des Einzelhandels, der Gastronomie sowie des Dienstleistungsgewerbes in Gifhorns City. Da der Samstag erfahrungsgemäß als besonders attraktiver Einkaufstag gilt, soll durch die für drei Monate geltende Neuregelung ein zusätzlicher Anreiz zum Besuch der Innenstadt geschaffen werden, so Ganz.

Die vom Rat bereits beschlossene Erhöhung der Parkgebühren – für eine Stunde Parkzeit zukünftig einen Euro statt 50 Cent zahlen – wollte Gifhorns AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes vorerst wieder rückgängig machen, um an allen Einkaufstagen für mehr Schwung in der City zu sorgen. Sein Vorschlag – die Gebührenerhöhung für das wichtige Weihnachtsgeschäft in 2020 auszusetzen und die Gebührenerhöhung auch in 2021 nicht anzugehen – kam nicht an.

Ausreichend kostenfreie Stellflächen in der City

„Wer mit dem Auto von Braunschweig nach Gifhorn zum Einkaufen kommt, freut sich auch nach der Erhöhung über die niedrigen Parkgebühren in Gifhorn“, konterte Rüdiger Wockenfuß (Grüne). Parken sei in Braunschweig um ein Vielfaches teurer, zudem gebe es für den täglichen Einkaufsbedarf in Gifhorn zahlreiche kostenfreie Parkplätze in Innenstadtnähe.

Keinen Erfolg hatte auch die SPD mit einem Ergänzungsantrag, das Umsonst-Parken an den Samstagen bis zum 10. April 2021 auszudehnen. „Die Einkaufsunterstützung für Gifhorns Handel muss bis über Ostern hinaus gehen – eine Verlängerung um weitere vier Monate ist kein Beinbruch“, hatte Sozialdemokrat Boris Jülge vergeblich um Zustimmung im Ausschuss geworben.

Von Uwe Stadtlich