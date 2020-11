Gifhorn

Die Stadt Gifhorn gibt Gas bei der Digitalisierung ihrer Schulen. Die Hardware ist da und wird noch im November ausgeliefert: 400 Notebooks für alle elf städtischen Schulstandorte sind da. Die Einrichtung der Notebooks soll Anfang 2021 abgeschlossen sein. Das Schul-IT-Paket geht jetzt schnellstmöglich durch die politischen Gremien und wird abschließend vom Rat der Stadt Anfang Dezember beraten. Dabei geht es auch um die Finanzierung. Denn mit den 1,2 Millionen Euro, die die Stadt vom Bund erhält, wird nicht alles zu stemmen sein.

Auch die Gifhorner Grundschulen erhalten Notebooks

Das ist der Plan der Verwaltung: An acht Standorten – darunter fünf Grundschulen (Astrid-Lindgren-Schule in Wilsche, Isetal-Schule in Kästorf, Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen, Gebrüder-Grimm-Schule, Albert-Schweitzer-Schule) und zwei weiterführenden Schulen (Fritz-Reuter-Realschule, Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und deren Außenstelle) – werden die IT-Unterrichtsräume mit neuen Computern bis zum Schuljahresbeginn 2021/22 ausgestattet.

Auch Netzwerkausbauten sind erforderlich

Mit Mitteln aus dem Digitalpakt sind Netzwerkausbauten in der strukturierten Verkabelung an drei Grundschulen (Gebrüder-Grimm-Schule, Wilhelm-Busch-Schule, Albert-Schweitzer-Schule) und an zwei weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule plus deren Außenstelle, Fritz-Reuter-Realschule) notwendig.

In den Unterrichtsräumen gibt es dann WLAN

Begleitend werden an den fünf oben genannten Grundschulen und den zwei aufgeführten weiterführenden Schulen sämtliche Unterrichtsräume mit WLAN ausgestattet sowie veraltete Netzwerkhardware in den Netzwerkverteilern, wo notwendig, durch neue Geräte ersetzt.

Auch interaktive Tafelsysteme werden angeschafft

Die Netzwerkausbauten und der WLAN-Ausbau werden bis zum Sommer 2021 umgesetzt. Diese acht Schulstandorte erhalten auch bis zum Schuljahresbeginn 2022/23 interaktive Tafelsysteme in allen Unterrichtsräumen. Im Rahmen der Baumaßnahmen Mensa Adam-Riese-Schule und Vierzügigkeit der Michael-Ende-Schule werden die Maßnahmen aus dem Schul-IT-Konzept, wie interaktive Tafeln und Wireless Lan, bis 2022 umgesetzt.

An der Stein-Schule sind zunächst Umbauarbeiten erforderlich

Gedulden müssen wird sich die Freiherr-vom-Stein-Schule bei der Umsetzung des Schul-IT-Pakts. Denn hier seien „umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich, um die notwendige IT-Infrastruktur vorhalten zu können“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Erst danach könne die Schule entsprechend ausgestattet werden. Weitere Maßnahmen, wie die Einrichtung der Betreuung der pädagogischen Netzwerke durch die Schul-IT, Einrichten eines Netzwerkmonitorings und einer Inventarisierungslösung seien in 2021 geplant.

Außerplanmäßige Ausgabe für die Ausstattung der Computerräume

Das Gesamtpaket hat Folgen für den Haushalt der Stadt – trotz der 1,2 Millionen Euro, die Gifhorn aus dem Digitalpakt erhält. Um das Schul-IT-Paket jetzt auf den Weg zu bringen, fallen außerplanmäßige Ausgaben an. 49 290 Euro sind etwa für die Ausstattung der Computerräume notwendig. Vorschlag der Verwaltung: Als Deckung werden Mittel aus dem Ganztagsschulbudget vorgeschlagen, da coronabedingt der Ganztagsschulbetrieb nicht wie in den Vorjahren stattfindet.

Das sind nun die finanziellen Folgen

Darüber hinaus wird im Haushaltsjahr 2020 bereits mit dem WLAN-Ausbau an Schulstandorten begonnen, die Investition in Höhe 53 100 Euro sei durch den Haushaltsrest aus 2019 für die EDV-Ausstattung an Schulen gedeckt. Die Stadt Gifhorn erhält aus dem Digitalpakt eine Zuwendung in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Der städtische Anteil an der Umsetzung des Schul-IT-Konzeptes beträgt nach Abzug der Zuwendung durch den Bund insgesamt 182 830 Euro.

