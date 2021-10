Gifhorn

Nur mit einer Wippe und Schaukel ist es schon lange nicht mehr getan: Die meisten Spielplätze in Gifhorn und in den Ortsteilen bieten vielfältige Möglichkeiten zum Toben und Spaß haben. Darum investiert die Stadt kräftig in vorhandene Objekte – derzeit unter anderem an der Wolliner Straße. Es gibt aber auch Planungen für neue Spielflächen.

Der Bauzaun aus Metall steht, dahinter wird seit Tagen kräftig gegraben und gebuddelt: Auf dem weitläufigen Areal des Spielplatzes an der Wolliner Straße tut sich etwas. „Hier wird innerhalb der nächsten vier Wochen ein neuer Balancier- und Kletterpfad aufgebaut. Bereits in der letzten Woche haben hierfür die erforderlichen Erdarbeiten begonnen“, erläutert Stadt-Sprecherin Rebecca Koch. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme beziffert sie auf rund 18 000 Euro. „Eine baugleiche Konstruktion befindet sich schon auf dem Gelände der Fritz-Reuter-Realschule“, ist die Stadt-Sprecherin davon überzeugt, dass auch das neue Angebot in der Wolliner Straße von den kleinen Besucherinnen und Besuchern prima angenommen wird.

Klettern und Balancieren: Die Stadt Gifhorn investiert in ihre Spielplätze – wie hier auf dem Areal der Fritz-Reuter-Realschule. Die Spielfläche ist Vorbild für das angelaufene Projekt in der Wolliner Straße. Quelle: Stadt Gifhorn

Eltern und deren Kinder finden im Stadtgebiet an vielen Stellen Spielflächen und Spiellandschaften. „Insgesamt betreibt die Stadt aktuell 56 öffentliche Spielplätze in Gifhorn und den Ortsteilen“, nennt Koch Zahlen. Der Unterhalt und die Kontrolle dieser Spielfläche nimmt eine Menge Zeit in Anspruch. „Die Spielplätze werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ständig überprüft. Der Sand wird in regelmäßigen Abständen oder nach Bedarf ausgetauscht und auch der Zustand der Spielgeräte wird begutachtet“, geht Koch auf die Sicherheitsaspekte ein.

120 000 Euro Kosten im Jahr

„In diesem Zusammenhang werden – wenn erforderlich – Geräte ausgetauscht und ersetzt“, verweist Koch auf den entstehenden Spiel- und Balancier-Pfad in der Wolliner Straße. Weitere Spielgeräte würden schon demnächst auf den Spielplätzen in der Flatower Straße, im Lupinenweg, im Efeuweg und im Reichenberger Weg errichtet. Diese Projekte lässt sich die Stadt etwas kosten: Der finanzielle Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen und die Erneuerungen auf Gifhorns Spielflächen beträgt im Jahr rund 120 000 Euro.

Investitionen: Für Unterhaltungsmaßnahmen und neue Geräte auf Gifhorns Spielplätzen gibt die Stadt in diesem Jahr rund 120 000 Euro aus. Quelle: Sebastian Preuß

Und weil es in Gifhorns Baugebieten immer mehr Familien mit kleinen Kindern gibt, erweitert die Stadt das bestehende Angebot. Neue Spielplätze sind laut Koch aktuell am Schlosssee und im Baugebiet Hohes Feld geplant. „Am Schlosssee soll im Rahmen des ZILE-Förderprogramms ein großer Themen- und Generationenspielplatz entstehen, der in vier Zonen unterteilt wird“, kündigt Koch an.

Aktiv- und Kletterspielplatz

Als erstes sei dort der Bau eines Aktiv- und Kletterspielplatzes mit integrativem Angebot geplant. Koch: „Daneben ist auch ein Kleinkinderspielplatz vorgesehen.“ Ein Bewegungs- und Aktivplatz für alle Altersstufen (Fitnessparcours) sowie ein Ruhe- und Aufenthaltsbereich sollen das Angebot ergänzen. „Die Umsetzung erfolgt zeitnah“, verspricht Rebecca Koch – nennt jedoch noch keinen konkreten Starttermin für die Bauarbeiten.

