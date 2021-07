Gifhorn

Immer mehr neue Baugebiete, immer mehr junge Familien mit Kindern: Darum investiert die Stadt Gifhorn kräftig im Schulbereich. Um den Anforderungen – es geht um Ganztag, Mensa und zusätzliche Klassenräume – gerecht zu werden, wachsen gleich an zwei Grundschulen Erweiterungsbauten in die Höhe. Die Projekte an Michael-Ende- und Adam-Riese-Schule kosten einen zweistelligen Millionen-Betrag.

Die stattliche Summe von acht Millionen Euro gibt die Stadt für die Arbeiten an der Michael-Ende-Schule am Pommernring aus. „Aktuell liegen die bisherigen Vergaben im Soll“, versichert Stadt-Sprecherin Annette Siemer. In dem von der Straße aus sichtbaren Anbau, in dem zusätzliche Unterrichtsräume entstehen, würden in Kürze die haustechnischen Installationen in Angriff genommen – mit dem Ziel, diese in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb zu nehmen. Siemer: „Die Rohbauarbeiten sind bereits abgeschlossen und die Fenster sind bestellt.“

Die Fertigstellung ist noch für 2021 geplant

Gut sieht’s auch mit der künftigen Mensa und den Räumen für den Ganztag aus. „Die Arbeiten im Erdgeschoss sind nahezu erledigt, die Fertigstellung noch in diesem Jahr vorgesehen“, so Siemer. Einige Restarbeiten – dabei geht es insbesondere um den Außenbereich – würden im Anschluss angegangen. Es gibt jedoch auch Verzögerungen: Sie ergeben sich aktuell aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Kanal-Rohren, insbesondere bei den Bögen, von Mattenstahl bei den Bewehrungen und von Dämm-Material.

Umzugspläne nach der Fertigstellung

Auf Vordermann bringen lässt die Stadt auch das Bestandsgebäude der Ende-Schule. „Die zur Inbetriebnahme notwendigen Arbeiten der technischen Gewerke werden in den kommenden Monaten erfolgen“, geht Siemer auf den Zeitplan ein. Die eigentlichen Arbeiten könnten jedoch erst nach Fertigstellung der beiden anderen Projekte erledigt werden. Innerhalb der Schule seien nämlich Umzüge notwendig. Dafür müsste erst der erforderliche Raum geschaffen werden.

5,8 Millionen Euro kosten die Baumaßnahmen an der Adam-Riese-Schule am II. Koppelweg, für die der Startschuss im Oktober 2020 gefallen ist. Neben der Mensa im Obergeschoss entstehen in dem modernen Neubau im Erdgeschoss diverse Räume zur Nutzung im Ganztagsbereich.

Adam-Riese-Schule: 5,8 Millionen Euro gibt die Stadt für den neuen Anbau aus. Gearbeitet wird hier seit Oktober 2020. Quelle: Sebastian Preuß

„Die Rohbauarbeiten sind zwischenzeitlich weitestgehend erledigt“, so Siemer. Zurzeit erfolgten die Installationen im Gebäude. „Der Fenstereinbau soll noch im Juli beginnen“, erklärt die Sprecherin der Stadt. In Kürze stünden auch die Fliesen-, Trockenbau- und im Anschluss die Maler- und Bodenbelagsarbeiten auf dem Terminplan. Erst danach sei im Gebäude die abschließende Installation der haustechnischen Gewerke geplant.

Die Übergangslösung in Form von Containern verschwindet

Ab dem Jahreswechsel sollen dann die Arbeiten an den Außenanlagen starten. Der Rückbau der bestehenden Containeranlage, die aktuell als Übergangsmensa dient, und die Herrichtung des Verbindungsganges zwischen dem Neubau und dem Bestandsgebäude soll in den Sommerferien 2022 beendet werden.

Von Uwe Stadtlich