Gifhorn

Einfach mal wieder toben, spielen und Spaß haben: Das verspricht die Stadt Gifhorn den kleinen Gifhornerinnen und Gifhornern beim Weltkindertag 2021. Unter dem Motto „Kinderrechte jetzt!“ gibt’s von Samstag, 18. September, bis Montag, 20. September, vielfältige Aktionen. Möglich wird das Event durch ein Corona-Sicherheitskonzept, an dem das städtische Grille-Team seit Monaten gefeilt hat.

„Kinder und Jugendliche blicken auf eine harte Zeit zurück. Mit unserem Aktionsprogramm wollen wir wieder die Freude an der Bewegung wecken und bieten einen Ausgleich zum stressigen Alltag der vergangenen Monate“, sagt Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Durch den Lockdown sei es insbesondere für die Kleinen lange nicht möglich gewesen, Freundinnen und Freunde zu treffen. Mit dem Weltkindertag wage die Stadt einen Schritt zurück in Richtung Normalität.

Der Weltkindertag findet auf den Schlosssee-Wiesen statt

„Mit den Vorbereitungen sind wir seit Monaten befasst, denn geltende Corona-Spielregeln müssen eingehalten und umgesetzt werden“, sagt Marion Friemel vom Grille-Team. Als Veranstaltungsort die weitläufigen und mit Trassierband eingezäunten Schlosssee-Wiesen statt der Parkplatz vor dem Sportzentrum-Süd: Hier soll am Samstag, 18. September, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr, ein bunter Mitmachtag für Familien stattfinden.

„Slackline, Hula-Hoop, ein Kletterparcours, Kanu-Fahren und Stand-Up-Paddling gehören unter anderem zum Angebot“, ergänzt Grille-Mitarbeiter Dirk Heverhagen. Ab 14 Uhr starten Tanzvorbereitungen für einen Flashmob, der am 20. September, 16.30 Uhr, auf den Schlosssee-Wiesen geplant ist. Zudem gibt es Mitmach-Aktionen des Anti-Gewaltprojekts Belly Bambas, eine Vorstellung des Runden Tisches sowie eine mehrsprachige Infobörse, die über Kinderrechte aufklärt.

„Willi und das Grün der Affen“ heißt ein Theaterstück für Kinder, das am Sonntag, 19. September, Open-Air in der Strandbar Cappucabana gezeigt wird. Geboten werden dabei Jazz, Rap, klassische Musik Kinder-Mitmachlieder. Eintritt: fünf Euro. Karten gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn und auch an der Tageskasse. Beginn: 15 Uhr. Den Abschluss der Aktionstage bildet am Montag, 20. September, 16.30 Uhr, auf dem Marktplatz die Siegerehrung des Fotowettbewerbs „Wir suchen Gifhorns schönste und größte Sonnenblume“ durch Bürgermeister Matthias Nerlich. Mitmachen kann man noch bis zum 15. September per Email an grille@stadt-gifhorn.de.

Die Teilnahme ist nur unter Beachtung der Corona-Regeln möglich

„Bis zu 1000 Gäste können dabei sein“, lädt Friemel ein. Für die Aktivitäten sind jedoch eine Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn sowie ein Schwimmnachweis erforderlich. Der Eintritt zu den Aktionstagen – bis auf das Kindertheater – ist frei. „Es gilt für alle Gäste ab zwölf Jahren die 3G-Regel“, so Friemel. Ein Zugang sei somit nur geimpft, genesen und getestet möglich. Zusätzlich gelten die bekannten Abstandsregeln. „Auch Kontaktdaten werden erfasst“, empfiehlt Friemel die Installation der Luca-App. Abgestimmt sei das Hygiene-Gesamtkonzept mit dem Gesundheitsamt des Landkreises.

Als Partner und Unterstützer sind unter anderem die Polizei, die AOK, die Lebenshilfe und auch die Fritz-Reuter-Realschule sowie zahlreiche Gifhorner Beratungsinstitutionen mit im Boot.

Von Uwe Stadtlich