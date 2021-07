Gifhorn

Nicht nur Häuslebauer landen derzeit auf einer Warteliste – auch größere Firmen, die sich in Gifhorn ansiedeln wollen, müssen Geduld haben. Gifhorns Gewerbegebiete sind dicht, nur noch kleinere Teilflächen verfügbar. Die Stadt hat inzwischen mit der Suche nach einem neuen Gewerbegebiet-Standort begonnen.

Lange lag der Schwerpunkt der gewerblichen Entwicklung in Gifhorns Süden zwischen der Braunschweiger Straße und der B 4. Seit 1987 wurden weitere Flächen nördlich des Bahnhofes Gifhorn – vor allem im Gewerbe-und Industriegebiet „Am Allerkanal“ – erschlossen. „Etwa die Hälfte der dort bebauten Flächen wird durch das Unternehmen IAV genutzt“, weiß Stadt-Sprecherin Rebecca Koch. „Lediglich im Südosten dieses 50 Hektar großen Areals gibt es noch kleinere, unbebaute Teilflächen“, so Koch.

Gewerbegebiet „Am Allerkanal“: Die Hälfte der dortigen Flächen hat die IAV bebaut. Nur noch kleinere Teilflächen stehen zur Verfügung. Quelle: Lea Rebuschat

Weitere Gewerbegebiete gibt es zudem nördlich und südlich der Celler Straße am westlichen Stadtrand, südlich der Wolfsburger Straße (mit KFZ-Betrieben und VLG-Betriebshof), beiderseits der August-Horch-Straße (Firma Hönigsberg&Düvel), nördlich des II. Koppelweges an der Adam-Riese-Straße und östlich der Hamburger Straße in Gamsen (Gewerbegebiet „Im Paulsumpf“ und nördlich Raiffeisenstraße). Platz ist dort ebenfalls nicht mehr.

Nicht viel besser sieht’s im Gamsener Westerfeld aus: Das dortige Gewerbegebiet wurde zu einer Erfolgsgeschichte und bietet ebenfalls kaum noch Raum. Im Teilabschnitt Westerfeld Süd wurden seit 2011 etwa 25 kleinere und mittlere Betriebe seitens der Gifhorner Grundstücks-und Erschließungsgesellschaft (GEG) angesiedelt. Im zweiten Realisierungsabschnitt dieses Areals, zwischen Bruno-Kuhn-Straße und B 4, lief in den vergangenen Monaten die Erschließung.

Auch die Post will im Westerfeld bauen

„Auch in diesem Gebiet – es liegt beiderseits der neuen Robert-Bosch-Straße – wurden die meisten Flächen inzwischen durch die GEG an Betriebe verkauft oder zumindest reserviert“, so Koch. Ein Zustellstützpunkt der Deutschen Post ist dort geplant, eine Niederlassung der Dachdecker-Einkaufs-Genossenschaft bereits im Bau.

Das große Interesse der Firmen am Standort Gifhorn hat Folgen. „Es gibt aktuell nur noch wenige Gewerbeflächen in kommunalem Besitz“, bestätigt die Sprecherin der Stadt. „Einige unbebaute oder brach liegende Flächen unterschiedlicher Größe sind in privatem Eigentum verfügbar“, so Koch. Diese befänden sich jedoch an verschiedenen Standorten – beispielsweise an der Celler Straße oder im Bereich der ehemaligen Disko „Bierdorf“ im Gamsener Paulsumpf.

Die Stadt geht jetzt auf Standortsuche

Neue Gewerbegebiete für Gifhorn: Damit befasste sich auch der Rat – im Hinblick auf den Etat 2022 – bei seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Gamsen. „Die Stadt erachtet es als sinnvoll, weitere Gewerbegebiete zur Ansiedlung von Betrieben unterschiedlicher Branchen zu entwickeln“, erklärt Rebecca Koch. Es sei zu prüfen, an welchen Standorten dies aus der Sicht der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung vorrangig erfolgen soll, so Koch – nennt jedoch noch keine Areale, die die Stadt schon ins Auge gefasst hat.

„Die Anbindung an die technische Infrastruktur – Verkehrsanbindung, Leitungsnetze – und die Verkaufsbereitschaft der jeweiligen Eigentümer werden dabei eine wesentliche Rolle spielen“, erläutert die Stadt-Sprecherin. Die Auswahl geeigneter Flächen würde in den kommenden Monaten in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einfließen.

Trotz Raumnot in den bestehenden Gewerbegebieten rät Koch Unternehmen, die Interesse an einer Ansiedlung in Gifhorn haben, zu einer Kontaktaufnahme mit der GEG und der Wirtschaftsförderung (WiSta). „Auch wenn kurzfristig kein umfangreiches Angebot zugesichert werden kann, hilft dies dabei, die mittelfristige Nachfrage richtig einzuschätzen und künftige Gebiete bedarfsgerecht zu entwickeln.“

Von Uwe Stadtlich