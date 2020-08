Gifhorn

Bis spätestens 2022 soll es erledigt sein: Die Stadtverwaltung arbeitet weiter mit Volldampf daran, alle Haltestellen im Innenstadtbereich und auch in den Ortsteilen barrierefrei umzugestalten. Darum gibt’s aktuell eine Großbaustelle auf der Braunschweiger Straße. Bis Mitte September werden unweit der Real-Kreuzung Teile der Fahrbahn gesperrt bleiben.

Kurz hinter der Kreuzung in Fahrtrichtung Innenstadt stehen Absperrbaken und Warnlichter auf der Straße, um die aufwendige Haltestellen-Umgestaltung für die Tiefbauarbeiter gefahrlos zu ermöglichen. „An der Braunschweiger Straße wird zurzeit die Haltestelle Eyßelheideweg-Ost barrierefrei ausgebaut“, benennt Stadtsprecherin Annette Siemer das Projekt.

Gegenüber geht’s dann weiter

Gegenüber geht’s dann gleich weiter: Auch der Ausbau einer Bushaltestelle auf der westlichen Seite der Braunschweiger Straße steht auf dem Programm. „Hierbei werden ebenfalls die Busbucht und die Nebenanlagen mit erneuert“, so Siemer. Auch bei diesen Arbeiten sei eine Teilsperrung der Fahrbahn notwendig. Gifhorns Autofahrerinnen und Autofahrer müssen während der Bauphase mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Stadtsprecherin gibt die Bauzeit mit sechs Wochen an. Die Kosten für den Umbau beider Haltestellen sind erheblich: Die Investitionssumme beträgt 240 000 Euro.

Modern gestaltet und barrierefrei

Modern gestaltet, sicher, barrierefrei und auch für Sehbehinderte geeignet: Die Baumaßnahme auf der Braunschweiger Straße ist Bestandteil eines Programms, in dem es darum geht, bis spätestens zum Jahr 2022 alle Haltestellen im Gifhorner Stadtgebiet barrierefrei umzugestalten. Dabei werden alle neuen und modernisierten Haltestellen – es gibt sie inzwischen unter anderem auf dem II. Koppelweg und auch auf dem Dannenbütteler Weg – mit sogenannten „taktilen Bodenleitsystemen“ versehen. Durch den Einbau von Rillen- und Noppenpflastern im Haltestellen-Bereich ist es Sehbehinderten möglich, sich zu orientieren.

Moderne Niederflurbusse im Einsatz

Rauf mit dem Haltestellen-Bord, damit die kleinen und großen Passagiere – darunter auch Personen mit Rollatoren und Rollstühlen – höhengleich in die modernen Niederflurbusse einsteigen können: Bis spätestens 2022 sollen alle Bushaltestellen im Stadtgebiet und in den Ortsteilen umgebaut sein. „Insgesamt gibt es in Gifhorn 232 Bussteige – in der Regel hat eine Haltestelle zwei Bussteige“, weiß Stadtsprecherin Annette Siemer. 77 Bussteige seien bereits behindertengerecht umgebaut worden. Siemer: „14 Bussteige werden in 2020 umgebaut.“ In der Regel erneuere die Stadt zehn bis zwölf Bussteige jährlich, so die Verwaltungs-Sprecherin.

Fahrbahn-Teilsperrung notwendig: Auf der Braunschweiger Straße werden zwei Haltestellen barrierefrei umgebaut. Kosten: 240 000 Euro. Quelle: Lea Rebuschat

Die barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle ist auch Bestandteil des städtischen Leitbildes für Mobilität 2030 und zudem eine Forderung des Behinderbeirates.

Von Uwe Stadtlich