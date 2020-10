Gifhorn

Der Vorlauf dauerte Jahre, jetzt ist es endlich so weit: Mit einem Spatenstich und einer Feierstunde – viele geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren dabei – fiel am Dienstag der offizielle Startschuss für Gifhorns Hospizneubau. Spätestens im übernächsten Jahr soll der Einzug erfolgen.

„Jetzt geht’s los – was lange währt, wird endlich gut“, war Superintendentin Sylvia Pfannschmidt, Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, die Freude über den Baubeginn anzumerken. Verschiedene „Player“ hätten dazu beigetragen, dass das 6,5 Millionen-Euro-Projekt nun Wirklichkeit werden kann. Nach Fertigstellung des Gebäudes – es entsteht auf einem rückwärtigen Grundstück hinter der Villa Wiggers in der Lindenstraße – würden Menschen, die am Lebensende angekommen seien, in dem Hospiz endlich eine letzte Heimat finden.

Anzeige

Alexander Michel : „Es ist ein Freudentag für die Hospizstiftung“

„Es ist ein Freudentag für die Hospizstiftung“, erinnerte deren Vorsitzender Alexander Michel an die unzähligen Hürden, die in den letzten sieben Jahren genommen werden mussten. Nach mehreren Vorentwürfen, der Prüfung von sieben verschiedenen Bauplätzen und diversen Machbarkeitsstudien habe die im Dezember 2013 gegründete Stiftung nach fünf Jahren noch immer kein passendes und bezahlbares Grundstück gehabt. „Wir waren ratlos und verzweifelt“, schilderte Michel die damalige Stimmung.

Corona brachte Projekt erneut zum Erliegen

Die Lösung sei dann jedoch mit Hilfe von Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und Andreas Otto, Chef der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG), gefunden worden: Im Juni 2018 kaufte die Stiftung das mehr als 3200 Quadratmeter große Grundstück an der Aller von der GWG. Dann ging’s Schlag auf Schlag: Der Bauantrag wurde im August 2019 gestellt, die Baugenehmigung im Februar 2020 erteilt. Corona und die damit verbundenen Folgen hätten kurz darauf alles zum Erliegen kommen lassen – die Stiftung nutzte die Zeit, um Spenden einzuwerben. Das Eigenkapital beträgt inzwischen mehr als eine Million Euro.

Ein Palliativzentrum mit bis zu zwölf Gäste- und Angehörigenzimmern und diversen Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräumen: Mit der Umsetzung des Projekts hat die Stiftung die Gifhorner Baufirma von Heiko Mennenga als Generalunternehmen betreut. Fast ausschließlich Gifhorner Betriebe seien an dem Neubauprojekt beteiligt, so Michel. Mit der „Hospiz Gifhorn gGmbH“ von Bettina Tews-Harms und Dr. Wigand von Laffert sei ein qualifizierter Betreiber gefunden worden. Die Inbetriebnahme erfolge spätestens im Frühjahr 2022.

Architektin spricht von „bedeutendem Tag“

Von einem „bedeutenden Tag“ sprach Architektin Andrea Geister-Herbolzheimer, die Projektdetails erläuterte. Auf einer mehr als 870 Quadratmeter großen Sohlplatte entstehe ein Gebäude mit drei Geschossen. 1900 Quadratmeter Nutzfläche, 8300 Kubikmeter umbauter Raum: „Wir halten modern gegen eine historische Gebäudesubstanz“, verwies die Planerin auf Aspekte des Denkmalschutzes, die durch die Nähe zur Villa Wiggers Berücksichtigung finden müssten. Das neue Palliativzentrum werde zu einem Anlaufpunkt des gesellschaftlichen und sozialen Lebens, so die Architektin.

Der Tod werde oft verdrängt, doch mit dem Hospizneubau im Herzen der Stadt werde das Thema in die Mitte der Gesellschaft gerückt, lobte auch Landrat Dr. Andreas Ebel den Standort. „ Gifhorn braucht ein Hospiz – daran besteht kein Zweifel“, erinnerte Bürgermeister Matthias Nerlich daran, dass er sich bereits bei seinem Amtsantritt vor zehn Jahren dafür stark gemacht habe. „Es ist wunderbar, wie dieses Projekt die Menschen zusammen bringt“, lobte Nerlich die Unterstützung von vielen Beteiligten.

Von Uwe Stadtlich