Gifhorn: Sparkasse unterstützt ready4work mit 10.000 Euro

Gifhorn

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt den Förderverein ready4work mit einer Spende von 10.000 Euro. Seit 18 Jahren setzt sich der Verein in der Region Wolfsburg-Gifhorn-Helmstedt dafür ein, benachteiligten jungen Menschen den Berufseinstieg zu erleichtern. Fast von Beginn an steht ihm die Sparkasse dabei zur Seite. 727 Ausbildungsplätze wurden dank der Initiative bereits gefördert. Ready4work unterstützt mit den Spenden die Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsplätze über den Regional-Verbund für Ausbildung (RVA). Diese Stellen erhalten Schulabgänger, die ein Jahr nach Abschluss noch keinen passenden Platz gefunden haben.

Für Tim Faß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, ist die Berufsausbildung ein Grundstein des gesellschaftlichen Miteinanders und dennoch keine Selbstverständlichkeit: „Dass wir mit unserem Engagement Jugendlichen im Raum Gifhorn-Wolfsburg eine Perspektive geben und zugleich an der Seite der Ausbildungsbetriebe stehen, ist eine echte Win-Win-Situation.“

Bei der Sparkasse spielt auch ehrenamtliches Engagement eine Rolle

Und nicht nur gute Noten spielen hierbei eine Rolle. „Neben den in der Schule gezeigten Leistungen legen wir viel Wert auf das gesellschaftliche Engagement. Mit unserem Format #Ehrenmensch bieten wir die Möglichkeit, bei entsprechendem gesellschaftlichen Engagement den Einstellungstest für die Berufsausbildung zu überspringen und vielleicht das ein oder andere Manko im Zeugnis auszugleichen“, so Faß.

Klaus-Jürgen Herzberg, Vorstandsmitglied des Fördervereins ready4work, dankte für die Spende: „Unsere Initiative lebt von der Tatkraft und natürlich von den Spenden zahlreicher Institutionen und Einzelpersonen. Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg unterstützt dieses für unsere gesamte Gesellschaft bedeutsame Thema mit ihrer Spende auch über den eigenen Betrieb hinaus.“

Ein Beispiel aus der Praxis in der Kfz-Werkstatt

Wie dies konkret aussieht, davon überzeugten sich Kristin Panse, Geschäftsführerin des Regional-Verbunds für Ausbildung, und Tim Faß in der Kfz-Werkstatt der Diakonischen Betriebe Kästorf. Hier sind aktuell zwei RVA-Auszubildende als angehende Kfz-Mechatroniker im Einsatz. „Wir sind seit 1998, also von Anfang an, Partnerbetrieb des RVA und haben bereits in vielen Berufen ausgebildet. Unsere Erfahrung zeigt, dass auch nach Ausbildungsabbrüchen oder Betriebswechseln eine erfolgreiche Berufsausbildung möglich ist. Wichtig ist es, den Jugendlichen Verständnis entgegenzubringen, Geduld und ein offenes Ohr zu haben und gleichzeitig zu fordern und zu inspirieren“, erläutert Reinhard Helms, Ausbilder bei den Diakonischen Betrieben Kästorf.

Von der AZ-Redaktion